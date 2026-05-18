Controlli straordinari a Rozzano: due arresti, sequestri e multe in città

Durante i controlli di fine settimana la polizia locale di Rozzano ha eseguito due arresti per spaccio, numerosi sequestri e la prima sanzione per monopattino privo di targa

Nel corso di un’operazione estesa sul territorio cittadino la Polizia Locale di Rozzano ha intensificato i controlli tra venerdì e domenica, ottenendo risultati significativi sia sul fronte della lotta allo spaccio sia su quello della sicurezza stradale. L’attività ha portato all’arresto di due persone trovate in possesso di dosi di sostanze stupefacenti già confezionate per la vendita e a centinaia di verifiche su persone e veicoli, con diversi sequestri amministrativi e sanzioni elevate.

Gli arresti e il contrasto allo spaccio

Il primo fermo ha riguardato J.A., cittadino straniero di 26 anni, noto alle forze dell’ordine e con precedenti legati allo spaccio. Agenti in servizio lo hanno trovato con 18 dosi di cocaina già pronte per la cessione; l’uomo ha opposto una violenta resistenza, ma è stato bloccato e accompagnato al carcere di San Vittore. Il secondo arresto ha visto protagonista C.O., nato nel 2002, trovato con 14 dosi di cocaina addosso e tradotto davanti al giudice per il rito direttissimo. Questi interventi rientrano in un’azione mirata a ridurre la disponibilità di stupefacenti nelle aree urbane.

Operatività sul campo e procedure

Le pattuglie impiegate hanno seguito schemi di controllo coordinati, con posti di blocco e verifiche documentali mirate: l’uso di strumenti di identificazione rapida e l’interscambio di informazioni tra agenti hanno facilitato la localizzazione di soggetti con precedenti. Il contrasto al traffico di droga è stato affiancato da accertamenti amministrativi e penali, con sequestri cautelari della sostanza e gestione delle pratiche per l’accompagnamento in carcere o davanti all’autorità giudiziaria.

Controlli alla circolazione e prime sanzioni per monopattini

Parallelamente all’attività antidroga, la Polizia Locale ha concentrato l’attenzione sulla sicurezza stradale: nelle tre giornate di operazione sono stati controllati centinaia di veicoli e persone. Sono stati sequestrati cinque mezzi perché privi di copertura assicurativa, con sanzioni amministrative per i proprietari pari a 800 euro, mentre circa una decina di veicoli è risultata senza la revisione obbligatoria. Inoltre, è stata elevata una sanzione di quasi 2mila euro per un’auto in circolazione nonostante fosse sottoposta a fermo fiscale.

Monopattini elettrici: novità e prime multe

Con l’introduzione dell’obbligo di immatricolazione scattato il 16 maggio, gli agenti hanno cominciato a verificare anche i mezzi elettrici leggeri. Nel corso dell’operazione è stata comminata la prima multa per la circolazione di un monopattino elettrico privo di targa: il conducente, un uomo di 30 anni, è stato sanzionato per non aver rispettato l’obbligo di immatricolazione. L’intervento vuole ribadire che la nuova regolamentazione si accompagna a controlli sistematici per garantire sicurezza e tracciabilità dei mezzi.

Effetti sul territorio e prospettive future

Le azioni hanno un duplice obiettivo: contrastare la diffusione di stupefacenti e rafforzare il rispetto del Codice della Strada per migliorare la vivibilità urbana. Gli esiti dell’operazione — arresti, sequestri e multe — vogliono inviare un segnale di presidio costante. La Polizia Locale ha annunciato che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane con un calendario di interventi mirati, per monitorare i punti critici e intervenire tempestivamente sia in materia di ordine pubblico sia sulla circolazione stradale.

Ruolo della comunità e prossimi passi

Per aumentare l’efficacia delle misure, le forze dell’ordine invitano cittadini e commercianti a collaborare segnalando anomalie e movimenti sospetti. L’intensificazione dei controlli sarà accompagnata da iniziative di prevenzione e informazione per spiegare le nuove norme, come l’immatricolazione obbligatoria dei monopattini, e per sensibilizzare sul rischio legato allo spaccio di droga. L’obiettivo dichiarato è una città più sicura e più ordinata per tutti.