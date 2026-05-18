Arresto in piazza Cordusio: due fratelli accusati di furto aggravato

Due fratelli cileni arrestati in flagranza a Milano: la dinamica del furto, l'intervento della Squadra Mobile e le misure disposte dopo il rito direttissimo

Il 18/05/2026 la cronaca cittadina ha registrato un arresto avvenuto nel cuore di Milano: due fratelli, cittadini cileni di 32 e 25 anni, sono stati bloccati dagli agenti e accusati di furto aggravato in concorso. La vicenda si è svolta tra i dehors del centro, luogo scelto dai presunti autori per compiere il reato.

Gli operatori della sesta sezione della Squadra Mobile tenevano d’occhio la coppia mentre si muoveva tra i tavolini, fino al momento in cui hanno assistito all’azione che ha portato al fermo in flagranza.

La vittima individuata era un ragazzo di 23 anni di nazionalità cinese, seduto a un tavolino e concentrato al telefono; un contesto che i due avrebbero sfruttato per agire. Con rapidità e coordinazione il fratello maggiore ha tolto la giacca e l’ha passata alla sorella, che l’ha usata per occultare la borsa appoggiata sulla sedia e sottrarla senza destare subito sospetti. Subito dopo il colpo i due hanno cercato di allontanarsi in direzione di Via Dante, ma gli agenti intervenuti hanno bloccato la fuga e recuperato la refurtiva, restituendola al legittimo proprietario.

La dinamica dell’episodio

Analizzando i movimenti ripresi e osservati dagli agenti emerge un modus operandi semplice ma efficace: l’uso di un capo d’abbigliamento come schermo per effettuare il prelievo della borsa. Questo stratagemma è spesso impiegato nei luoghi affollati perché crea una barriera visiva temporanea che facilita il gesto. In questo caso la sincronia tra i due ha reso l’azione fulminea, ma la presenza di poliziotti in servizio nei pressi ha permesso di cogliere l’episodio in tempo reale. La rapidità dell’intervento ha impedito la dispersione degli autori e ha consentito il recupero integrale degli effetti personali.

Modus operandi e contesto urbano

Il furto è avvenuto in pieno giorno, in un’area frequentata dai turisti e dai cittadini; i dehors rappresentano ambienti a rischio per il tipo di attività che vi si svolge: sedute all’aperto, borse appoggiate su sedie e momenti di distrazione. L’uso della giacca come copertura è una tecnica ormai nota alle forze dell’ordine, che in più occasioni hanno richiamato l’attenzione sul tema della prevenzione. Con semplici accorgimenti come tenere la borsa accanto alle gambe o sul grembo, e non lasciarla su sedie scoperte, si riduce il rischio di essere derubati in contesti affollati.

L’intervento della polizia e l’iter giudiziario

Gli agenti della Squadra Mobile hanno proceduto al fermo in stato di flagranza e all’identificazione dei due soggetti, che sono stati poi accompagnati in Questura per gli accertamenti. La borsa è stata restituita al giovane vittima con i suoi effetti personali; l’azione investigativa è stata ricostruita grazie alla presenza diretta degli operatori, che hanno assistito alla scena. Dopo le formalità di rito i due fratelli sono stati sottoposti al rito direttissimo, procedura che ha portato all’adozione di misure cautelari immediate.

Esito processuale e misure cautelari

Al termine del procedimento, al quale è stato applicato il rito direttissimo, è stato disposto per entrambi i fratelli il divieto di dimora nel Comune di Milano. Si tratta di una misura che impedisce loro di ritornare nell’area in cui è avvenuto il reato, con l’obiettivo di ridurre il rischio di reiterazione. La notificazione delle contestazioni e la convalida degli atti hanno formalizzato l’accusa di furto aggravato in concorso, lasciando ora spazio agli eventuali sviluppi giudiziari.

Riflessioni per i cittadini e suggerimenti pratici

L’episodio serve da monito per chi frequenta il centro cittadino: la prevenzione è fondamentale. È utile adottare abitudini di sicurezza come portare borse chiuse, tenere gli oggetti di valore vicino al corpo e non lasciare borse su sedie o tavoli incustodite. Le autorità suggeriscono inoltre di segnalare comportamenti sospetti e di rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine in caso di tentativi di sfilamento. In luoghi con molte persone, una semplice attenzione in più può fare la differenza tra conservare i propri effetti personali e diventare vittima di un furto.