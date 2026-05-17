Operazione a Pero: sequestro di hashish, cocaina e un machete in un appartamento

Scoperto un appartamento con un forte odore di stupefacenti a Pero: un uomo arrestato e sequestri tra droga, contanti e armi

La segnalazione di un forte odore riconducibile a sostanze stupefacenti ha portato gli agenti del Commissariato Rho-Pero a concentrare l’attenzione su un appartamento ubicato in piazzale Unità d’Italia, all’interno del complesso noto come Falcon Residence. Dopo alcune attività di osservazione e ricognizione, gli operatori sono entrati nell’abitazione intorno alle 23 per eseguire una verifica mirata.

Sul posto è stato identificato un cittadino italiano di 34 anni, che al termine degli accertamenti è stato tratto in arresto; le operazioni hanno poi permesso di rinvenire e sequestrare diversi elementi utili all’indagine.

Il blitz e la perquisizione

La fase di intervento è frutto di controlli preventivi e della risposta rapida degli agenti impegnati sul territorio: dopo aver riscontrato la presenza dell’odore sospetto, gli operatori del commissariato hanno proceduto con una perquisizione dell’appartamento per verificare eventuali responsabilità. Durante l’ispezione sono stati isolati e catalogati gli oggetti rinvenuti, tra cui materiali connessi all’attività di spaccio. L’arresto è scattato per detenzione ai fini di spaccio, in base alla valutazione complessiva della quantità e del tipo di sostanze rinvenute e degli strumenti ricollegabili alla distribuzione.

Sequestro dei materiali

All’interno dell’abitazione sono stati sottoposti a sequestro circa 60 grammi di hashish, una singola dose di cocaina, due bilancini di precisione e la somma contante di 75 euro. Questi elementi hanno costituito le prove materiali che hanno consentito agli inquirenti di configurare il reato contestato. Gli strumenti di pesatura e il confezionamento sono stati fotografati e catalogati come elementi di prova, con le procedure di custodia e registrazione previste dalle normative, prima del trasporto presso gli uffici di polizia competenti.

La scoperta nella cassaforte

Durante l’ispezione i poliziotti hanno anche aperto una piccola cassaforte trovata nella camera da letto, rivelando al suo interno un involucro contenente polvere da sparo e un oggetto contundente riconducibile a un machete. Il ritrovamento di materiale potenzialmente pericoloso ha ampliato le ipotesi investigative, portando alla formulazione di un’ulteriore contestazione a carico del 34enne. Per questi elementi il soggetto non è stato arrestato per armi ma è stato denunciato a piede libero secondo quanto previsto per la detenzione abusiva di armi.

Aspetti procedurali e accertamenti

Dopo il rinvenimento, gli oggetti sequestrati sono stati sigillati e accompagnati agli uffici del Commissariato Rho-Pero in via Nazario Sauro per le verifiche tecniche e per gli esami del caso. Le procedure hanno compreso il fotosegnalamento, la compilazione degli atti e la comunicazione all’autorità giudiziaria competente. Le analisi di laboratorio previste chiariranno la natura esatta del materiale rinvenuto nell’involucro e il ruolo che ciascun elemento può avere nelle ipotesi di reato contestate.

Contesto e possibili sviluppi

Il fatto ha richiamato l’attenzione dei residenti del quartiere, che avevano segnalato l’odore anomalo alla polizia. L’operazione è significativa perché mostra l’efficacia dei controlli mirati e della collaborazione tra la cittadinanza e le forze dell’ordine nella prevenzione dei fenomeni legati alla droga. Le indagini proseguiranno per chiarire eventuali collegamenti con altre persone o canali di rifornimento, mentre il soggetto arrestato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per le determinazioni successive.

Conclusioni

Gli esiti dell’intervento includono l’arresto per la presunta detenzione ai fini di spaccio e la denuncia per detenzione abusiva di armi, oltre al sequestro di sostanze, strumenti e materiale pericoloso. Le autorità hanno sottolineato che le indagini continueranno per ricostruire la filiera d’approvvigionamento e per accertare eventuali responsabilità ulteriori. Nel frattempo, il materiale è stato posto a disposizione dei reparti tecnici per ogni approfondimento necessario, con l’obiettivo di garantire sicurezza e trasparenza nell’accertamento dei fatti.