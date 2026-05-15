Mercato immobiliare Milano: prezzi, compravendite e spinta verso l’hinterland

Milano è la città dove il vero lusso è assicurarsi un bilocale pronto: i dati su compravendite, fatturato e nuova offerta spiegano le tensioni del mercato

La ricerca di una casa a Milano somiglia sempre più a una competizione: chi trova un appartamento ben collegato e subito abitabile spesso riceve più offerte nel giro di poche ore. In questo contesto, il valore immobiliare è guidato da una domanda solida che comprende studenti, giovani professionisti e investitori, e da una disponibilità di unità abitative che fatica a crescere allo stesso ritmo.

I numeri sul mercato raccontano questa dinamica: nel 2026 l’area metropolitana ha registrato oltre 81.500 compravendite, con un impatto economico notevole sul settore.

Il quadro economico è altrettanto netto: il fatturato del comparto residenziale ha raggiunto circa 11,8 miliardi di euro nel 2026, con 26.000 compravendite solo nel Comune di Milano (+8,3% rispetto all’anno precedente). I prezzi medi fotografano la difficoltà di accesso: in centro si è a una media di 10.850 euro al m², con proiezioni che per il 2026 indicano la possibilità di superare gli 11.400 euro al m² nelle aree centrali.

Dinamica delle compravendite e tendenza dei prezzi

La vitalità degli scambi ha alimentato una crescita del fatturato ma ha anche spinto i valori verso l’alto: nel 2026 il prezzo medio nelle zone semicentrali si è attestato attorno ai 6.350 euro al m², mentre nelle periferie il riferimento era vicino a 3.950 euro al m². Le previsioni per il 2026 indicano un ulteriore aumento, con il semicentro che potrebbe toccare i 6.740 euro al m² e le periferie salire verso i 4.100 euro al m². Questo andamento riflette una domanda orientata a qualità, localizzazione e immediata abitabilità, elementi che spesso giustificano il premio sul prezzo.

Chi compra e cosa cerca

La composizione dell’offerta e della domanda è cambiata: i monolocali hanno superato il 10% dell’offerta, alimentati da studenti e giovani lavoratori, mentre bilocali e trilocali rappresentano circa due terzi dell’offerta complessiva. La preferenza è per immobili pronti da abitare in aree ben servite, dove la qualità dei collegamenti e la presenza di servizi valgono quanto la metratura. Per molti acquirenti, il confine amministrativo della città coincide ormai con il limite del proprio budget, spingendo la ricerca verso soluzioni periferiche o nell’hinterland.

La scarsità del nuovo e le cause del rallentamento

Un punto critico è la bassa incidenza delle nuove costruzioni sullo stock totale: a Milano il nuovo rappresenta circa l’8% dell’intero patrimonio abitativo, e si stima che le unità di nuova offerta disponibili siano circa 12.250, in calo rispetto alle rilevazioni precedenti. A livello nazionale la produzione stenta, ma Milano e Roma concentrano oltre il 70% delle nuove iniziative residenziali, accentuando la polarizzazione dell’offerta.

Fattori che frenano i cantieri

Secondo Giuseppe Crupi, CEO di Abitare Co., il rallentamento delle nuove iniziative è collegato sia alle indagini sull’urbanistica sia a procedure burocratiche complesse che rendono incerti i tempi di avvio dei progetti. Questi ostacoli si traducono in un’offerta di nuovo insufficiente a rispondere alla domanda, soprattutto per unità di piccola taglia e ad alta qualità, amplificando così la pressione sui prezzi nel comparto esistente.

Effetti sull’hinterland, le famiglie e le strategie possibili

Il risultato pratico è uno spostamento di una quota crescente di acquirenti verso l’hinterland, dove i prezzi sono ancora più sostenibili e dove la nuova offerta è relativamente maggiore. Questo fenomeno ha impatti sociali ed economici: per le famiglie e i giovani aumentano i tempi di pendolarismo e la necessità di valutare compromessi tra costo e qualità della vita. Esperti del settore, tra cui Mario Breglia di Scenari Immobiliari, indicano la necessità di accelerare la rigenerazione urbana e la produzione di offerta di qualità per mitigare la decisa salita dei prezzi.

Quali interventi servono

Tra le possibili risposte ci sono procedure amministrative più snelle per i progetti di rigenerazione, incentivi per la qualità abitativa del nuovo costruito e interventi mirati per favorire l’accesso alla casa dei nuclei più fragili. Senza un aumento dell’offerta adeguata, la tendenza a privilegiare piccoli alloggi pronti e ben posizionati potrebbe consolidarsi, rendendo ancora più difficile l’accesso alla proprietà per molte categorie di cittadini.

In sintesi, il mercato immobiliare di Milano rimane tra i più dinamici d’Italia: i volumi di compravendita e il fatturato crescenti convivono però con una scarsità di nuovo e un aumento dei prezzi che spingono sempre più acquirenti a guardare oltre il perimetro cittadino. La sfida per i prossimi anni sarà trovare un equilibrio tra domanda, produzione di nuove abitazioni e velocità delle procedure urbanistiche, per evitare che il confine del budget trasformi il confine della città in una barriera insormontabile.