Quattro feriti dopo lo scontro in via Per Turbigo a Castano Primo

Un incidente stradale in via Per Turbigo a Castano Primo ha coinvolto due auto e quattro persone, con l'intervento di ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale

Nel pomeriggio del 13 maggio 2026 a Castano Primo si è verificato un grave episodio sulla strada: intorno alle 14:45 due auto si sono scontrate frontalmente lungo la via Per Turbigo. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la scena e prestare assistenza ai feriti.

La dinamica è al momento oggetto di accertamenti, ma le prime informazioni consentono di ricostruire gli interventi di emergenza e il trasferimento delle persone coinvolte verso strutture ospedaliere vicine.

L’impatto ha coinvolto una Ford Fiesta e una Fiat 500, con un bilancio di quattro persone ferite, tutte fortunatamente non in pericolo di vita. Due persone sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano e le altre due al presidio di Magenta. Le operazioni di soccorso e la gestione del traffico locale hanno impegnato diversi mezzi e personale specializzato, intervenuti rapidamente dopo la chiamata al numero unico dell’Emergenza Urgenza.

Il sinistro e le prime ipotesi

Secondo le ricostruzioni iniziali, lo scontro sarebbe avvenuto a velocità moderata, ma con conseguenze significative per gli occupanti. Alcune fonti riportano che alla guida della Ford Fiesta si trovava una donna di 70 anni che, secondo ipotesi preliminari, potrebbe aver avuto un malore prima dell’impatto, perdendo il controllo e invadendo la corsia opposta. A bordo della Fiat 500 viaggiavano una madre e una figlia, riportate con vari traumi dopo l’urto. Queste valutazioni restano tuttavia soggette a conferma dalle autorità competenti.

Dinamica e elementi da verificare

Le verifiche della Polizia Locale mirano a chiarire esattamente la sequenza degli eventi: posizione dei veicoli, tracce di frenata e testimonianze raccolte sul luogo. L’analisi tecnica prende in considerazione fattori come l’eventuale malore del conducente, la velocità dei mezzi e la visibilità al momento dell’incidente. Questi elementi saranno fondamentali per stabilire le responsabilità e ricostruire una dinamica affidabile.

Condizioni delle persone coinvolte

Dei quattro feriti, due sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Legnano e le altre due al presidio di Magenta. In un caso è stato segnalato un passeggero della Fiesta di 36 anni illeso ma molto spaventato. Le informazioni sulle condizioni cliniche sono al momento aggiornate come non gravi; gli esami medici e i controlli ospedalieri forniranno ulteriori dettagli nelle ore successive.

Intervento dei soccorsi e gestione della scena

L’allerta è partita immediatamente e ha fatto convergere sul luogo due ambulanze: la Croce Azzurra di Buscate e la Croce Rossa di Legnano. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno per le operazioni di stabilizzazione dei veicoli e la messa in sicurezza dell’area. La presenza coordinata di ambulanze, vigili del fuoco e polizia ha permesso un rapido soccorso alle persone coinvolte e il controllo della viabilità per evitare ulteriori rischi stradali.

Messa in sicurezza e rilievi tecnici

Le attività dei vigili del fuoco hanno incluso la gestione del pericolo di incendi e lo sgombero dei detriti dalla carreggiata, un’operazione che rientra nella messa in sicurezza della scena e che consente di riaprire la strada in condizioni di sicurezza. Contestualmente, gli agenti hanno eseguito rilievi fotografici e misurazioni utili alle successive indagini: questi passaggi sono essenziali per garantire un quadro oggettivo degli eventi.

Conseguenze immediate e sviluppi futuri

Oltre all’assistenza medica, l’incidente ha avuto impatti sulla circolazione locale, con deviazioni temporanee e rallentamenti fino alla rimozione dei mezzi incidentati. Le autorità hanno invitato gli automobilisti a prestare attenzione agli avvisi e a evitare la zona per facilitare le operazioni. Nei prossimi giorni la Polizia Locale concluderà i rilievi e fornirà un rapporto più dettagliato: solo allora si potranno confermare cause e responsabilità, con possibili provvedimenti se emergessero elementi di criticità.

La vicenda ricorda l’importanza di una risposta coordinata in emergenza e sottolinea come fattori imprevisti, come un possibile malore, possano innescare conseguenze rilevanti sulla sicurezza stradale. Le indagini in corso a Castano Primo chiariranno gli aspetti ancora oscuri, mentre i servizi ospedalieri continuano a monitorare le condizioni dei feriti.