Incidente stradale a Mortara coinvolge quattro persone

Un grave incidente stradale a Mortara lascia quattro persone coinvolte e traffico in tilt.

Sabato 7 giugno 2025, un pomeriggio che doveva scorrere tranquillo si trasforma in un incubo lungo la provinciale 101, tra Parona e Vigevano, nel comune di Mortara, in provincia di Pavia. Un violento tamponamento ha coinvolto due automobili nei pressi della rotatoria del centro commerciale Bennet, un’area nota per il suo intenso traffico, soprattutto nel fine settimana. L’incidente, avvenuto intorno alle 17:40, ha avuto conseguenze gravi per i suoi protagonisti.

Il drammatico impatto

Quattro le persone coinvolte: due uomini, di 26 e 49 anni, una donna di 54 e una giovane di 25 anni, residente a Cilavegna, in stato interessante all’ottavo mese di gravidanza. Quest’ultima è stata subito al centro dell’attenzione dei soccorritori, preoccupati per le sue condizioni e per il rischio che la gravidanza comportava. La scena era drammatica e i dettagli iniziali promettevano già un’escalation di ansia e preoccupazione.

Interventi di soccorso

Immediato l’arrivo dei mezzi di soccorso: un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano, due automediche e addirittura un’elisoccorso partito da Como. Le prime cure hanno avuto luogo sul posto, ma le condizioni della giovane donna richiedevano un intervento urgente. I sanitari hanno deciso di trasferirla in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano, un centro specializzato in casi delicati come il suo. Fortunatamente, gli altri tre occupanti hanno riportato solo ferite lievi.

Le indagini in corso

La Polizia locale di Mortara sta attualmente indagando sulla dinamica dell’incidente. I rilievi sono in corso e, secondo le prime informazioni, non si esclude che l’impatto sia stato causato da una manovra azzardata di uno dei conducenti, probabilmente nel tentativo di entrare rapidamente nella rotatoria. Si cerca di ricostruire i momenti precedenti al tamponamento, in un’area già nota per la sua pericolosità.

Traffico paralizzato

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno causato un blocco del traffico sulla provinciale per oltre un’ora. Le auto incolonnate e gli automobilisti in attesa hanno vissuto momenti di grande frustrazione. Le autorità locali hanno richiamato tutti alla prudenza, invitando a prestare attenzione in tratti stradali ad alta intensità di traffico. La tensione e la preoccupazione per la salute dei coinvolti si mescolano con l’ansia dei pendolari e dei residenti.

Un bilancio da chiarire

Il bilancio di questo sinistro stradale resta ancora da chiarire. Le condizioni della giovane donna e le conseguenze per gli altri coinvolti sono al centro dell’attenzione. Quali saranno le ripercussioni legali per i conducenti? E come si evolverà la situazione per la giovane incinta? Domande che rimangono in sospeso, in attesa di risposte e aggiornamenti.