Tecnologia e cura: come l’intelligenza artificiale supporta le pazienti operate al seno

All'evento IEO con le Donne si è discusso del ruolo dell'intelligenza artificiale nei referti, delle percentuali d'uso tra le pazienti e dell'importanza del medico come guida

L’appuntamento intitolato IEO con le Donne ha acceso un dibattito che unisce innovazione tecnologica e attenzione umana: più di 1.600 donne operate al seno da tutta Italia si sono riunite al Teatro Manzoni di Milano per confrontarsi su esperienze, dubbi e strumenti di supporto. In quella sede è emerso un messaggio chiaro: l’intelligenza artificiale può affiancare il percorso di cura, ma il medico resta il riferimento fondamentale per scelte cliniche e interpretazioni complesse. L’evento ha bilanciato dati, testimonianze e riflessioni sul futuro della medicina.

Un sondaggio presentato durante l’incontro ha fotografato l’atteggiamento delle pazienti rispetto a piattaforme come ChatGPT o Gemini: il 43% non le utilizza mai per informarsi sulla propria salute, il 40% lo fa raramente e solo il 15% le consulta con una certa frequenza. Tra chi ricorre a questi strumenti, quasi la metà li adotta soprattutto per comprendere meglio un referto, mentre una minoranza li considera realmente decisivi nella scelta di terapie o percorsi clinici. Questi numeri mettono in evidenza una curiosità moderata ma una prudenza diffusa.

L’innovazione applicata alla pratica clinica

Nel quotidiano ospedaliero l’IA è già utilizzata per migliorare la qualità delle immagini diagnostiche, accorciare i tempi degli esami e accelerare la ricerca di trattamenti sempre più mirati. Pensare all’intelligenza artificiale come a una lente d’ingrandimento digitale aiuta a comprenderne il ruolo: rende più nitide informazioni che già esistono, ma non sostituisce la valutazione clinica complessiva. L’integrazione di algoritmi nelle procedure di diagnostica per immagini può ridurre errori e ottimizzare filiere, consentendo ai medici di concentrarsi sugli aspetti decisionali e relazionali della cura.

Strumenti digitali e uso pratico

Le piattaforme conversazionali vengono impiegate soprattutto come supporto informativo: molte pazienti le usano per decifrare termini tecnici nei referti o per ottenere spiegazioni in linguaggio più accessibile. Tuttavia, la fiducia verso questi strumenti è ancora selettiva: il dato secondo cui quasi la metà degli utenti le consulta per comprendere un documento clinico segnala un valore pratico, mentre la scarsa adozione per decisioni di cura evidenzia la percezione che si tratti di supporti piuttosto che di autorità cliniche. Serve quindi che il rapporto medico-paziente accompagni l’uso della tecnologia, spiegandone limiti e potenzialità.

La centralità del medico nelle scelte terapeutiche

Più volte durante l’incontro è stato ribadito che il medico resta il punto di riferimento imprescindibile quando si affronta un tumore: è il professionista che mette insieme dati, storia clinica e preferenze personali per costruire un percorso terapeutico coerente. L’intelligenza artificiale può offrire informazioni, previsioni e strumenti di supporto, ma non sostituisce l’esperienza, il giudizio clinico e il confronto umano necessari per decisioni delicate. Questo equilibrio tra tecnologia e rapporto umano è cruciale per garantire cure efficaci e condivise.

Ascolto, condivisione e comunità

L’evento non è stato solo un’occasione tecnica, ma soprattutto un momento di ascolto e scambio: pazienti, operatori sanitari e ospiti si sono confrontati attraverso testimonianze personali e riflessioni professionali. La presenza di figure pubbliche come la cantante Malika Ayane ha contribuito a creare un’atmosfera di apertura e di sostegno, dove l’esperienza individuale diventa risorsa collettiva. In questo contesto, il sostegno emotivo e il confronto diretto sono risultati elementi altrettanto importanti quanto le innovazioni tecnologiche.

Quali indicazioni per il futuro

Dall’incontro emergono alcune indicazioni pratiche: utilizzare l’IA come strumento ausiliario per interpretare referti e ottimizzare percorsi diagnostici, promuovere la cultura digitale tra le pazienti e, soprattutto, rafforzare la relazione con il team medico. La tecnologia dovrebbe facilitare il dialogo, non sostituirlo: è fondamentale che le pazienti siano guidate nel comprendere i risultati e che i professionisti rimangano responsabili delle scelte terapeutiche. In prospettiva, formazione, trasparenza e collaborazione tra centri clinici e comunità saranno elementi chiave per integrare al meglio innovazione e cura.