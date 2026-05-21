Giardini Marco Pannella a Milano: intitolazione davanti a San Vittore a dieci anni dalla morte

Milano rende omaggio a Marco Pannella con l'intitolazione dei giardini davanti a San Vittore: parole, persone e richiami alle sue battaglie civili

Milano ha celebrato l’intitolazione dei giardini di piazzale Aquileia a Marco Pannella in occasione del decennale della sua scomparsa: la cerimonia si è svolta il 19 maggio 2026 nello spazio antistante il carcere di San Vittore. L’omaggio cittadino mette in luce il legame tra il luogo scelto e le molte campagne che Pannella condusse a tutela dei diritti dei detenuti, conferendo al gesto un valore simbolico oltre che commemorativo. In apertura si è sottolineata la continuità di impegno civile che porta dal passato al presente, con l’obiettivo di mantenere viva la discussione sui temi di libertà e giustizia.

Perché intitolare proprio questi giardini

La scelta di piazzale Aquileia non è casuale: l’area prospiciente San Vittore è evocativa per chi ha fatto della difesa dei diritti dei carcerati una battaglia pubblica. Pannella fu protagonista di campagne che incisero sul sistema penitenziario e sulla percezione pubblica delle persone private della libertà, proponendo soluzioni basate su garanzie processuali e dignità umana. Accanto a questo, la sua attività politica si è tradotta in risultati concreti su temi come il divorzio, l’aborto e l’obiezione di coscienza, tutti elementi che hanno contribuito a trasformare il quadro giuridico e culturale italiano negli ultimi decenni.

Il valore simbolico dell’impegno

Intitolare uno spazio verde significa anche consegnare alla città un punto di memoria attiva: un luogo dove il passante può fermarsi e ricordare che molti diritti oggi scontati sono il frutto di lotte spesso impopolari. Il gesto amministrativo richiama l’idea che la memoria pubblica non sia mera nostalgia, ma uno strumento per continuare un lavoro civico. In questo senso, il giardino diventa un segnale urbano dell’importanza della partecipazione e del confronto politico su temi che rimangono aperti.

La cerimonia e le presenze istituzionali

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Giuseppe Sala, l’esponente radicale Marco Cappato, la segretaria dell’Associazione Enzo Tortora Raffaella Stacciarini e rappresentanti del Partito Radicale e di altre forze politiche locali. Tra i presenti figuravano anche l’ex assessore radicale Lorenzo Lipparini, l’ex consigliere regionale Alessandro Litta Modignani, l’assessore al Welfare Lamberto Bertolé e i consiglieri comunali Alessandro De Chirico (Forza Italia), Gianmaria Radice (Italia Viva) e Manfredi Palmeri (Noi Moderati). La proposizione dell’intitolazione era scaturita da una mozione presentata da Alessandro De Chirico e approvata nel 2026, mentre l’impegno per realizzare l’omaggio è stato portato avanti da militanti storici come Gianni Rubagotti.

Parole e letture dal palco

Nel corso degli interventi è emersa una lettura composita dell’eredità di Pannella: il sindaco ha ricordato l’attrazione verso il suo coraggio civico e la capacità di coniugare idealismo con concretezza politica, sottolineando il debito morale e culturale della città. Cappato ha rimarcato come la memoria sia utile se guarda al futuro, richiamando il principio che i diritti sono universali e devono valere sia per chi è lontano sia per chi è dentro le mura carcerarie. Stacciarini ha evocato il metodo e la determinazione: non si tratta tanto di celebrare, quanto di prendere esempio da un modo di agire che non rinuncia a dire la verità anche da posizioni di minoranza.

Significato civile e prospettive

La nuova denominazione dei giardini si inserisce in un quadro più ampio di riconoscimento di figure che hanno inciso sul progresso dei diritti nel Paese. Al di là delle posizioni politiche, l’intitolazione rappresenta un invito a mantenere vivo il confronto pubblico su temi come la laicità dello Stato, la tutela delle libertà individuali e le riforme del sistema penale. Il giardino diventerà così non solo un toponimo, ma un punto di riferimento per iniziative culturali e di sensibilizzazione, in cui la memoria di Marco Pannella diventa strumento per alimentare una cittadinanza attiva e consapevole.

Con la targa posizionata a piazzale Aquileia Milano affida a uno spazio condiviso la responsabilità di ricordare, discutere e, se necessario, rinnovare le pratiche civili che hanno segnato la storia recente. Il gesto conclude una fase di lavoro istituzionale iniziata con la mozione del 2026 e segna l’avvio di una presenza pubblica destinata a durare, mantenendo viva la relazione tra memoria storica e impegno contemporaneo.