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Cronaca

Sovraffollamento in Lombardia: cosa rivela il ventiduesimo rapporto di Antigone

Il ventiduesimo rapporto di Antigone fotografa un sistema penitenziario lombardo con tassi di affollamento molto elevati, impatti quotidiani e proposte operative

Edoardo Marchesi · 21 Maggio 2026, 03:33 · 4 min
Sovraffollamento in Lombardia: cosa rivela il ventiduesimo rapporto di Antigone

Il quadro delineato dal ventiduesimo rapporto di Antigone mette in luce una realtà che fatica a conciliare pena e recupero: nelle carceri lombarde lo spazio a disposizione è insufficiente e la convivenza diventa sempre più difficile. L’aggiornamento dei dati segnala che nessun istituto della regione è al di sotto del 100% della capienza e che in diversi casi il tasso di occupazione supera il 200%, con esempi come Lodi (al 212%), Milano San Vittore, Varese, Busto Arsizio e il penitenziario di Brescia ‘Nerio Fischione’.

Questa emergenza numerica non è neutra: ha ricadute immediate su attività formative, relazioni con l’esterno e sulla qualità della vita interna. Secondo il rapporto, l’aumento delle presenze non deriva da un’impennata dei reati—che risultano stabili o in calo—ma da una serie di scelte normative e procedurali che hanno allungato le pene e ridotto le vie d’uscita alternative.

Cosa dicono i numeri e le cause

I dati raccolti da Antigone, con riferimento all’aggiornamento al 18 maggio sui numeri del Ministero della Giustizia, mettono in evidenza una tendenza consolidata: istituti oltre la capienza e pressioni crescenti sulle strutture. Tra le cause principali il rapporto individua l’aumento delle pene detentive e l’introduzione, negli ultimi anni, di numerose nuove fattispecie di reato, aggravanti e innalzamenti di pena. In termini concreti, si parla di oltre 55 nuovi reati, più di 60 aggravanti e oltre 65 aumenti di pena, elementi che contribuiscono ad allungare i tempi di permanenza nelle carceri.

Esempi territoriali

Alcuni istituti risultano particolarmente colpiti: il complesso di Canton Mombello a Brescia viene indicato tra le strutture con tassi di affollamento fra i più elevati d’Italia, mentre il carcere di Lodi registra valori estremi arrivando al 212%. Anche San Vittore a Milano, Varese e Busto Arsizio figurano fra le realtà con criticità maggiori. In alcuni casi, le restrizioni amministrative hanno limitato perfino l’accesso delle commissioni e degli organismi di controllo, aumentando la distanza tra carcere e società esterna.

Effetti sulla vita quotidiana dentro gli istituti

Il sovraffollamento si traduce in spazi angusti e in una riduzione delle opportunità di formazione lavorativa e scolastica: meno corsi, meno attività riabilitative e meno contatti con familiari e volontari. Le giornate spesso scorrono tra inattività e isolamento, condizioni che favoriscono un aumento del disagio psicologico. Antigone segnala un ricorso crescente a psicofarmaci come elemento di gestione della tensione interna: l’uso sistematico di farmaci diventa, in molti casi, il tentativo pratico di mantenere la convivenza, piuttosto che il risultato di percorsi terapeutici mirati.

Impatto sul personale

Non solo i detenuti risentono della pressione: agenti penitenziari, educatori e operatori sociali lavorano in contesti più tesi e con risorse limitate. Lavorare in strutture affollate significa maggior rischio di conflitti, diminuzione delle opportunità di lavoro rieducativo e maggiori difficoltà nell’erogazione di servizi essenziali. In questo senso, il carcere rischia di diventare un luogo di attesa e sofferenza piuttosto che uno spazio di preparazione al reinserimento sociale.

Le misure alternative e le proposte

Un elemento segnalato con preoccupazione è il rallentamento nell’uso delle misure alternative come l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare, strumenti utili per alleggerire le presenze dietro le sbarre. Il report sottolinea che recuperare e potenziare questi percorsi è fondamentale per riequilibrare il sistema. Tra le proposte concrete vengono indicate l’apertura maggiore dei carcere al mondo esterno, il rafforzamento delle attività formative e professionali e la semplificazione burocratica per favorire la collaborazione con imprese e volontari.

Linee d’azione suggerite

Antigone raccomanda investimenti mirati per aumentare l’offerta di corsi scolastici e professionali, politiche che incentivino l’inserimento lavorativo all’interno e misure per facilitare l’accesso del volontariato. L’obiettivo dichiarato è trasformare gli istituti in luoghi meno chiusi e più orientati al recupero sociale, impedendo che la detenzione si riduca a semplice custodia.

In sintesi, il rapporto dipinge un sistema penitenziario lombardo sotto pressione, con numeri e pratiche che rischiano di compromettere la funzione rieducativa della pena. Le soluzioni richiedono scelte politiche e investimenti concreti per riportare il carcere nella sua dimensione di strumento di reinserimento e per restituire dignità sia ai detenuti sia agli operatori che quotidianamente vi operano.

Autore
Edoardo Marchesi
Edoardo Marchesi, voce delle notizie di Palermo, ricorda la notte in cui seguì il corteo in via Maqueda e decise di chiedere carte e nomi: da allora predilige verifiche sul campo. In redazione guida l’agenda delle emergenze e custodisce una collezione di vecchie mappe della città.

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