Mostra metafisica e metafisiche: percorso in tre capitoli a Milano

Un percorso espositivo multidisciplinare a Palazzo Reale con oltre 300 opere che intrecciano arte, architettura e spettacolo

La mostra Metafisica / Metafisiche propone un ampio itinerario che mette in dialogo pittura storica e pratiche contemporanee: sono presenti oltre 300 opere selezionate per esplorare le diverse declinazioni del tema. Concepita come un progetto articolato in tre capitoli ospitati in istituzioni milanesi, l’iniziativa combina linguaggi visivi, fotografici e performativi per offrire una lettura nuova e critica del patrimonio metafisico.

Il progetto privilegia un approccio multidisciplinare, dove la mostra non è solo esposizione ma piattaforma di incontri: dalla fotografia all’architettura, dal teatro alla moda e alla musica, ogni disciplina contribuisce a modulare il senso dello spazio e del tempo presenti nelle opere. Questo approccio rende la visita più ricca e invita il pubblico a confrontarsi con significati spesso nascosti sotto la superficie visiva.

Informazioni pratiche e sede

La rassegna è ospitata al Palazzo Reale, in Piazza del Duomo, 12 a Milano. Le date di apertura sono indicate esattamente: dal 28-01-2026 al 21-06-2026. Per orientarsi è disponibile la mappa del luogo e tutte le informazioni aggiornate sul sito ufficiale: palazzorealemilano.it. Si ricorda che si tratta di un evento con ingresso a pagamento, pensato per valorizzare la fruizione delle opere e le attività collegate.

Orari e biglietteria

La mostra è accessibile da martedì a domenica con orario standard dalle 10:00 alle 19:30, mentre il giovedì il museo prolunga l’apertura fino alle 22:30. I prezzi variano: il biglietto minimo è di 6,00 euro e il massimo di 17,00 euro; verificare eventuali riduzioni e modalità di acquisto elettronico o in sede direttamente sul portale ufficiale. È opportuno pianificare la visita, soprattutto nei giorni con orario prolungato o in occasione degli eventi collaterali.

Struttura del progetto espositivo

Il percorso è suddiviso in tre capitoli che, pur essendo ospitati in più sedi, dialogano come tappe di un unico racconto. Ogni capitolo mette a confronto materiali storici e opere contemporanee per evidenziare come il concetto di metafisica si sia trasformato e moltiplicato nel tempo. La curatela privilegia la contaminazione: accanto a dipinti metafisici classici, si trovano installazioni, fotografie e interventi performativi che ridefiniscono la percezione degli spazi espositivi.

Cosa vedere e cosa aspettarsi

Tra le opere in mostra si alternano capolavori pittorici, testimonianze fotografiche e progetti site-specific: la visita offre occasioni di riflessione sia per chi conosce la storia dell’arte, sia per un pubblico ampio interessato alle relazioni tra immagine e contesto. Le installazioni di arte contemporanea e gli eventi collaterali integrano il canone, proponendo letture spesso inedite del patrimonio metafisico e invitando a osservare il quotidiano con occhi diversi.

Servizi, iscrizioni e privacy

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Appuntamento segnalato dalla redazione di Appuntamenti metropolitani in data 31-10-2026 alle 09:51:32. Per ulteriori dettagli pratici e aggiornamenti consultare la pagina ufficiale del Palazzo Reale riportata sopra.