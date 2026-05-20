Tentata violenza al terminal di Lampugnano: arrestato un 26enne dopo l’allarme di un conducente

Nel primo pomeriggio del 19 maggio 2026 un episodio di violenza che stava per degenerare è stato interrotto grazie all’occhio attento di un conducente di autobus. Succedeva nel terminal di Lampugnano, nodo cruciale degli spostamenti milanesi: una donna di 42 anni, originaria del Togo, era appena sbarcata dall’aeroporto di Milano-Linate quando un uomo le si è offerto di aiutarla con la valigia, trasformando un apparente gesto di cortesia in un’aggressione.
Secondo la ricostruzione degli agenti della Polizia locale, intervenuta in tempi rapidi, l’uomo — un cittadino nigeriano di 26 anni con precedenti penali — ha costretto la donna in una zona defilata del terminal, tentando di impossessarsi del suo corpo con forza. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione dell’autista che aveva notato movimenti anomali e la vittima intenta a divincolarsi.
Dinamica dell’aggressione e intervento sul posto
La donna, seduta in banchina con il suo bagaglio dopo il viaggio da Linate, è stata avvicinata dal 26enne che si è offerto di portarle la valigia. In seguito le azioni sono degenerare: secondo i testimoni l’uomo l’ha trascinata verso un’area appartata vicino a una grata, l’ha bloccata e ha esercitato violenza fisica tra palpeggiamenti e tentativi di bacio. L’intervento dell’autista è stato decisivo: notati i segnali di difficoltà, ha contattato i soccorsi segnalando la situazione.
Ruolo dell’autista e tempi di reazione
L’autista ha descritto movimenti sospetti e la donna che cercava di sottrarsi alla presa. Grazie a questa segnalazione la Polizia locale, già presente nell’area per servizio di sorveglianza, è arrivata rapidamente sul posto e ha immobilizzato l’uomo. L’azione tempestiva ha permesso di coglierlo in flagranza e di sottrarre la vittima a ulteriori violenze, evitando che l’aggressore potesse allontanarsi.
Riscontri tecnici: telecamere e raccolta prove
Gli investigatori hanno acquisito i video degli impianti di videosorveglianza del terminal, che hanno fornito elementi oggettivi a sostegno della ricostruzione della vittima e dei testimoni. Le immagini hanno documentato i movimenti della coppia e il punto in cui è avvenuta l’aggressione; insieme alle dichiarazioni hanno costituito la base per l’arresto e per le successive attività investigative.
Indagini, precedenti e inquadramento giudiziario
Dai controlli sul profilo del fermato sono emersi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, tra cui furto, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. I riscontri hanno inoltre evidenziato un episodio analogo risalente al 2019 a Isernia, quando il 26enne era già stato arrestato per una violenza sessuale. Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato posto in custodia e segnalato all’autorità giudiziaria.
Proseguo delle procedure e possibili aggravanti
Con l’accusa di violenza sessuale in flagranza, per l’indagato si sono riaperte le porte della detenzione e sono stati avviati gli accertamenti per valutare eventuali aggravanti legate alle modalità e al luogo dell’aggressione. Fonti investigative riferiscono che il fermato è stato trasferito in una struttura carceraria in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, mentre sono in corso le formalità per la denuncia e il trasferimento degli atti.
Assistenza alla vittima e riflessioni sulla sicurezza
La donna è stata presa in carico dal Nucleo Tutela Donne e Minori della Polizia locale: le è stata offerta assistenza medica e supporto psicologico, oltre alla procedura per la raccolta della sua testimonianza. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di segnalare comportamenti sospetti e di mantenere attiva la collaborazione tra operatori dei mezzi pubblici e autorità per reagire in modo tempestivo a situazioni di pericolo.
L’episodio al terminal di Lampugnano solleva nuovamente il tema della sicurezza nei punti di scambio urbano e dell’importanza di sistemi di sorveglianza, presidi e formazione del personale viaggiante. La prontezza dell’autista e l’azione coordinata della Polizia locale hanno evitato un epilogo peggiore, ma resta la necessità di strategie preventive per tutelare chi si muove in città e di percorsi certi per sostenere le vittime.