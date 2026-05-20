Tentata violenza al terminal di Lampugnano: arrestato un 26enne dopo l’allarme di un conducente

Un autista ha lanciato l'allarme e la polizia locale ha arrestato un 26enne accusato di violenza sessuale ai danni di una donna appena giunta da Linate

Nel primo pomeriggio del 19 maggio 2026 un episodio di violenza che stava per degenerare è stato interrotto grazie all’occhio attento di un conducente di autobus. Succedeva nel terminal di Lampugnano, nodo cruciale degli spostamenti milanesi: una donna di 42 anni, originaria del Togo, era appena sbarcata dall’aeroporto di Milano-Linate quando un uomo le si è offerto di aiutarla con la valigia, trasformando un apparente gesto di cortesia in un’aggressione.

Secondo la ricostruzione degli agenti della Polizia locale, intervenuta in tempi rapidi, l’uomo — un cittadino nigeriano di 26 anni con precedenti penali — ha costretto la donna in una zona defilata del terminal, tentando di impossessarsi del suo corpo con forza. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione dell’autista che aveva notato movimenti anomali e la vittima intenta a divincolarsi.

Dinamica dell’aggressione e intervento sul posto

La donna, seduta in banchina con il suo bagaglio dopo il viaggio da Linate, è stata avvicinata dal 26enne che si è offerto di portarle la valigia. In seguito le azioni sono degenerare: secondo i testimoni l’uomo l’ha trascinata verso un’area appartata vicino a una grata, l’ha bloccata e ha esercitato violenza fisica tra palpeggiamenti e tentativi di bacio. L’intervento dell’autista è stato decisivo: notati i segnali di difficoltà, ha contattato i soccorsi segnalando la situazione.

Ruolo dell’autista e tempi di reazione

L’autista ha descritto movimenti sospetti e la donna che cercava di sottrarsi alla presa. Grazie a questa segnalazione la Polizia locale, già presente nell’area per servizio di sorveglianza, è arrivata rapidamente sul posto e ha immobilizzato l’uomo. L’azione tempestiva ha permesso di coglierlo in flagranza e di sottrarre la vittima a ulteriori violenze, evitando che l’aggressore potesse allontanarsi.

Riscontri tecnici: telecamere e raccolta prove

Gli investigatori hanno acquisito i video degli impianti di videosorveglianza del terminal, che hanno fornito elementi oggettivi a sostegno della ricostruzione della vittima e dei testimoni. Le immagini hanno documentato i movimenti della coppia e il punto in cui è avvenuta l’aggressione; insieme alle dichiarazioni hanno costituito la base per l’arresto e per le successive attività investigative.

Indagini, precedenti e inquadramento giudiziario

Dai controlli sul profilo del fermato sono emersi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, tra cui furto, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. I riscontri hanno inoltre evidenziato un episodio analogo risalente al 2019 a Isernia, quando il 26enne era già stato arrestato per una violenza sessuale. Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato posto in custodia e segnalato all’autorità giudiziaria.

Proseguo delle procedure e possibili aggravanti

Con l’accusa di violenza sessuale in flagranza, per l’indagato si sono riaperte le porte della detenzione e sono stati avviati gli accertamenti per valutare eventuali aggravanti legate alle modalità e al luogo dell’aggressione. Fonti investigative riferiscono che il fermato è stato trasferito in una struttura carceraria in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, mentre sono in corso le formalità per la denuncia e il trasferimento degli atti.

Assistenza alla vittima e riflessioni sulla sicurezza

La donna è stata presa in carico dal Nucleo Tutela Donne e Minori della Polizia locale: le è stata offerta assistenza medica e supporto psicologico, oltre alla procedura per la raccolta della sua testimonianza. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di segnalare comportamenti sospetti e di mantenere attiva la collaborazione tra operatori dei mezzi pubblici e autorità per reagire in modo tempestivo a situazioni di pericolo.

L’episodio al terminal di Lampugnano solleva nuovamente il tema della sicurezza nei punti di scambio urbano e dell’importanza di sistemi di sorveglianza, presidi e formazione del personale viaggiante. La prontezza dell’autista e l’azione coordinata della Polizia locale hanno evitato un epilogo peggiore, ma resta la necessità di strategie preventive per tutelare chi si muove in città e di percorsi certi per sostenere le vittime.