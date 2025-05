Un caso inquietante di violenza sessuale in ambito sanitario a Milano

Un’indagine scottante

Le indagini sono state avviate nel 2024 a seguito della denuncia di una delle vittime, che ha avuto il coraggio di segnalare l’accaduto. La Procura di Milano ha immediatamente coordinato le operazioni, dando vita a un’inchiesta che ha rivelato un quadro allarmante. Il medico, noto per la sua professionalità, è accusato di aver abusato di quattro donne durante le visite mediche specialistiche. Questo caso ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei pazienti e sull’integrità del personale sanitario.

Le accuse e le modalità degli abusi

Secondo le ricostruzioni, il professionista avrebbe approfittato della sua posizione di fiducia per compiere atti di violenza sessuale. Le vittime, tutte pazienti del centro sanitario in cui il medico esercita, hanno raccontato episodi di abuso avvenuti durante le visite. L’indagine ha rivelato che il medico non si limitava a un singolo episodio, ma che le violenze si sono protratte nel tempo, coinvolgendo più donne. Questo ha portato i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano a intervenire con decisione, arrestando il medico e avviando un’azione legale.

La risposta delle autorità e l’importanza della denuncia

Le autorità sanitarie e la Procura hanno sottolineato l’importanza di denunciare qualsiasi forma di abuso. Questo caso mette in luce la necessità di creare un ambiente sicuro per i pazienti, dove possano sentirsi protetti e ascoltati. Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo di Milano, hanno incluso attività tecniche di intercettazione e perquisizioni, che hanno portato alla scoperta di ulteriori prove e alla identificazione di altre tre vittime. La comunità è chiamata a riflettere su come garantire la sicurezza in ambito sanitario e a sostenere le vittime nel loro percorso di denuncia.