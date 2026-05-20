Visitare Bologna significa immergersi in un centro storico compatto, vibrante e ricco di storia, dove ogni strada racconta un frammento dell’identità emiliana.

Chi arriva in città scopre subito quanto sia semplice muoversi a piedi tra portici, piazze e palazzi medievali, lasciandosi guidare dal ritmo lento e accogliente che da sempre caratterizza la “Dotta, la Grassa e la Rossa”.

A pochi minuti da Strada Maggiore si trova un comodo albergo a Bologna centro 3 Stelle con parcheggio e terrazza panoramica che si affaccia verso il centro della città, oltre ad avere una veduta sui colli: l’Hotel Pedrini è un luogo “magico” dove poter dormire, ubicato dentro un edificio storico che conserva il fascino dell’antico monastero da cui nasce.

Piazza Maggiore, San Petronio e la Bologna monumentale

Il punto di partenza ideale è Piazza Maggiore, uno degli spazi urbani più iconici d’Italia. Qui si affacciano la Basilica di San Petronio, con la sua facciata incompiuta e l’interno monumentale, Palazzo d’Accursio e il Palazzo del Podestà, che raccontano secoli di vita politica e civile.

A pochi passi si apre Piazza del Nettuno, dominata dalla celebre fontana del Giambologna, luogo di ritrovo per studenti e turisti.

Accanto, la Sala Borsa sorprende con il suo pavimento in vetro che lascia intravedere gli scavi archeologici: un luogo dove passato e presente convivono in modo armonioso, perfetto per una breve sosta culturale prima di proseguire la visita.

Il Quadrilatero e le Due Torri: l’anima gastronomica e medievale della città

Lasciando la piazza, ci si addentra nel Quadrilatero, l’antico mercato medievale che oggi è un intreccio di botteghe storiche, gastronomie, pastifici e locali dove assaggiare tortellini, tagliatelle al ragù, mortadella e crescentine. È un microcosmo vivace, profumato, autentico, che rappresenta meglio di ogni altro luogo l’anima gastronomica della città.

Da qui, in pochi minuti, si raggiungono le Due Torri: la Garisenda, pendente e citata da Dante, e la Torre degli Asinelli, che svetta come simbolo indiscusso di Bologna. Anche senza salire, il colpo d’occhio è straordinario: le torri sembrano custodire l’ingresso alla città medievale, creando uno dei panorami più riconoscibili d’Italia.

Piazza Santo Stefano, Corte Isolani e la “Piccola Venezia”

Proseguendo verso est si apre Piazza Santo Stefano, uno degli angoli più suggestivi del centro. La piazza introduce al complesso delle Sette Chiese, un intreccio di edifici sacri di epoche diverse che formano un percorso unico nel suo genere, tra chiostri silenziosi, cortili e architetture romaniche. È un luogo che invita alla calma, alla contemplazione, alla scoperta lenta.

Da qui si raggiunge facilmente Corte Isolani, un passaggio coperto che collega la piazza a Strada Maggiore, tra boutique, botteghe artigiane e piccoli atelier.

Poco distante si trova la Finestrella di Via Piella, la “Piccola Venezia” bolognese: un affaccio inatteso su un canale nascosto tra le case, perfetto per una pausa fotografica al tramonto.

Dove concludere la giornata e perché dormire in centro

La giornata può concludersi tra i locali del centro, nelle trattorie tradizionali o nel vivace quartiere universitario, dove l’atmosfera è sempre giovane e informale.

Bologna, di sera, si accende di una luce calda che rende ogni passeggiata ancora più piacevole, soprattutto sotto i portici che proteggono e accompagnano fino all’ultimo passo.

Scegliere un hotel in centro permette di vivere tutto questo con estrema comodità, rientrando a piedi dopo una cena tipica o una passeggiata serale, e godendo appieno dell’essenza autentica della città.