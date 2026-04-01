Come le Olimpiadi hanno allargato la mappa del turismo italiano

Uno sguardo su come la copertura dei media e i flussi turistici hanno trasformato mete secondarie in vere destinazioni

L’evento olimpico non si è limitato ai due centri più noti: Milano e Cortina. Nei racconti giornalistici la manifestazione è diventata una rete che ha coinvolto località periferiche e aree limitrofe, modificando la percezione pubblica del territorio. Questa espansione della copertura ha agito come un moltiplicatore, aumentando la visibilità di destinazioni che prima venivano considerate “di secondo piano” e contribuendo a creare nuovi flussi di visita.

Lo spostamento dell’attenzione mediatica si è tradotto in numeri concreti: stime collegate all’evento indicano una significativa spesa turistica complessiva. Per capire come si è costruita questa narrazione è stato prodotto uno studio che analizza contenuti di stampa e televisione, offrendo elementi utili per comprendere non solo il valore economico, ma anche le dinamiche comunicative che hanno accompagnato i Giochi.

Come i media hanno allargato la mappa

Un’analisi del linguaggio e delle geografie citate dall’informazione mostra che la copertura non si è concentrata esclusivamente sui poli ospitanti. Lo studio del CeRTA dell’Università Cattolica si è basato su 285 contenuti tra stampa e tv, italiani e stranieri, monitorati tra gennaio 2026 e marzo 2026, per mappare la rete di luoghi evocati durante la campagna e lo svolgimento dei Giochi. Il risultato evidenzia come quasi due articoli su tre abbiano nominato località oltre le sedi principali, segnalando un chiaro processo di distribuzione della narrazione.

Metodo e principali riscontri

Il lavoro di monitoraggio ha utilizzato criteri di selezione che privilegiano la rilevanza mediatica e la ripetizione delle menzioni: vengono cioè considerate sia le testate con maggiore audience sia i servizi televisivi di largo seguito. Da questa base emerge che la presenza di aree secondarie nelle storie giornalistiche è aumentata ulteriormente nel periodo dei Giochi, suggerendo non solo un interesse episodico ma una vera rimappatura comunicativa. Il fenomeno è accompagnato dall’uso ricorrente di termini chiave come destinazioni, territorio e evento, che hanno contribuito a ridefinire il racconto nazionale.

Impatto economico e trasformazione delle mete

La ricaduta economica è uno degli aspetti più concreti di questa estensione territoriale: le stime collegano all’evento una spesa turistica superiore ai 2,3 miliardi di euro. Questo dato sintetizza consumi legati a ospitalità, trasporti, ristorazione e servizi legati all’accoglienza, confermando che l’effetto dei Giochi è andato oltre la mera visibilità e si è tradotto in movimentazione di denaro reale sul territorio.

Da mete secondarie a destinazioni riconosciute

Il passaggio dall’essere una tappa saltuario visitata per comodità a una vera destinazione è favorito da due fattori paralleli: la copertura mediatica e la presenza fisica di visitatori durante l’evento. Luoghi che prima comparivano solo in guide locali hanno beneficiato di una maggiore domanda, tale da giustificare investimenti in servizi e promozione. Il fenomeno dimostra come un evento centrale possa agire come un distributore di opportunità se la narrazione e la logistica coinvolgono efficacemente il territorio.

Opportunità, criticità e bilancio complessivo

L’esperienza ha messo in luce un duplice percorso: da un lato si sono aperte nuove prospettive di sviluppo economico e di immagine per molte aree, grazie alla visibilità e ai flussi aggiuntivi; dall’altro sono emerse criticità legate ai costi, ai cantieri e alle questioni di sostenibilità ambientale e sociale. Il bilancio a breve termine, a più di un mese dalla chiusura dell’evento, appare comunque orientato verso il positivo, ma rimangono questioni da seguire nel medio periodo per consolidare i benefici.

Verso un’eredità sostenibile?

Affinché l’impatto resti positivo è importante che la spinta iniziale sia accompagnata da politiche di lungo termine: investimenti in infrastrutture utili anche dopo i Giochi, promozione continuativa delle aree emerse e attenzione alla sostenibilità delle nuove richieste turistiche. Solo così la trasformazione delle mete secondarie potrà tradursi in crescita duratura, evitando che gli aumenti di traffico e domanda generino problemi invece di opportunità.

In sintesi, l’evento ha dimostrato la capacità di distribuire attenzione e risorse al di fuori dei centri simbolo, ridefinendo la rappresentazione del Paese e producendo effetti economici tangibili. Resta ora la sfida di trasformare questa finestra temporanea in una strategia di sviluppo territoriale coerente e sostenibile.