Benzina e diesel a Milano: i prezzi di questa settimana

Prezzi benzina e diesel a Milano: 1.918 euro/litro e 1.984 euro/litro, in calo rispetto alla scorsa settimana

A Milano il prezzo medio della benzina self-service è di 1.918 euro/litro, leggermente inferiore alla media nazionale di 1.923 euro/litro. Anche il diesel è in linea con questa tendenza, con un prezzo medio di 1.984 euro/litro contro i 1.983 euro/litro della media nazionale.

Rispetto alla scorsa settimana, i prezzi dei carburanti a Milano hanno registrato un calo. La benzina è scesa dello 0.67%, passando da 1.931 euro/litro a 1.918 euro/litro, mentre il diesel ha registrato una diminuzione dello 0.7%.

Milano si colloca tra le aree più economiche del Paese per quanto riguarda i prezzi dei carburanti, con una differenza del -0.26% rispetto alla media nazionale. Questo posizionamento la avvicina a province come Sondrio, dove il prezzo della benzina è il più basso d’Italia, a 1.840 euro/litro, mentre la differenza con Trieste, la provincia più cara con 1.988 euro/litro, è minima.

Secondo i dati del MIMIT – Osservaprezzi carburanti, lo spread tra diesel e benzina a Milano è di 0.066 euro/litro, in linea con la media nazionale.