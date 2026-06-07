Un cittadino straniero di 30 anni è stato arrestato nel quartiere Aler di Rozzano con 48 dosi di cocaina e una pistola semiautomatica. L'intervento è stato possibile grazie alla collaborazione dei residenti.

Nel cuore del quartiere Aler di Rozzano, un’operazione della Polizia locale ha portato all’arresto di un cittadino straniero di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, identificato come S.A., è stato trovato in possesso di 48 dosi di cocaina e di una pistola semiautomatica con tre proiettili. L’intervento è stato reso possibile grazie alle segnalazioni dei residenti, esasperati dalla costante presenza di spacciatori nelle aree pubbliche.

La professionalità e l’efficacia dimostrate dalla Polizia locale di Rozzano hanno permesso di smantellare un punto di spaccio attivo nella zona. L’arresto è avvenuto il 6 giugno 2026alle ore 10:00, in una piazza del quartiere Aler, nota per essere un luogo di scambio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Nucleo Operativo della Polizia Locale hanno agito rapidamente, rispondendo alle segnalazioni dei cittadini che denunciavano la presenza di spacciatori armati.

L’intervento della Polizia locale e le accuse

Gli agenti hanno fermato S.A. durante un controllo di routine, scoprendo nelle sue tasche le dosi di cocaina e l’arma. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacentiaggravata dal porto abusivo di arma da fuoco. Questo arresto rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro il crimine organizzato e il commercio illegale di droghe nel territorio di Rozzano.

L’amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento agli agenti della Polizia locale per il loro impegno. In una nota ufficiale, il Comune ha sottolineato la professionalità e l’efficacia dimostrate nell’attività di controllo e contrasto dell’illegalità. Questo intervento è solo l’ultimo di una serie di operazioni mirate a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare il fenomeno dello spaccio di droghe.

La collaborazione dei cittadini

La segnalazione dei residenti è stata fondamentale per il successo dell’operazione. I cittadini del quartiere Aler, stremati dalla presenza costante di spacciatori, hanno fornito informazioni precise che hanno permesso alla Polizia locale di agire con tempestività. Questo episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e comunità nella lotta contro il crimine.

L’arresto di S.A. è un segnale forte contro il commercio illegale di droghe e il porto abusivo di armi. La Polizia locale di Rozzano continua a lavorare instancabilmente per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, dimostrando ancora una volta la propria dedizione e competenza.