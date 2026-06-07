Un 50enne con precedenti è stato arrestato a Corsico dalla Polizia di Stato per spaccio di cocaina. Scopri come gli agenti hanno scoperto il nascondiglio e sequestrato 300 grammi di droga.

Un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato di Milano ha portato all’arresto di un cittadino italiano di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento, avvenuto il 3 giugno 2026 a Corsicoha permesso di sequestrare circa 300 grammi di cocainadenaro contante, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Rho-Pero nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga sul territorio. La vicenda ha avuto inizio quando gli agenti hanno notato movimenti sospetti da parte del 50enne, che utilizzava un box come base operativa per le sue attività illecite.

Movimenti sospetti e pedinamento

Intorno alle 15:00durante un’attività di osservazione sul territorio, i poliziotti hanno individuato l’uomo mentre si muoveva con modalità ritenute sospette. A bordo del proprio motoveicolo, il 50enne usciva ripetutamente dal box situato in via Voltapercorrendo le vie limitrofe a velocità sostenuta. Questo comportamento ha reso difficoltoso il pedinamento e ha rafforzato i sospetti degli investigatori.

Dopo l’ennesima uscita dal box, gli agenti hanno seguito l’uomo lungo via Volta in direzione di via Milano. Durante il tragitto, hanno assistito a uno scambio tra il 50enne e un altro uomo, che si è allontanato rapidamente. La scena ha spinto gli operatori a intervenire, ritenendo di trovarsi di fronte a una possibile cessione di sostanza stupefacente.

Scambio di droga e perquisizione

Gli agenti hanno dapprima fermato l’uomo che aveva incontrato il 50enne, accertando che era in possesso di una dose di cocaina appena acquistata. L’acquirente è stato denunciato, mentre l’attenzione si è concentrata sul presunto cedente, che nel frattempo stava facendo rientro presso la propria abitazione.

Il 50enne è stato fermato dai poliziotti mentre rientrava. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di 90 euro in contanti. Gli accertamenti sono stati estesi al box nella sua disponibilità, con l’ausilio dell’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generaleimpiegata per verificare la presenza di altra sostanza stupefacente.

Il nascondiglio nel box

All’interno del box, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato due sacchetti contenenti complessivamente circa 300 grammi di cocaina. Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, elementi compatibili con un’attività di preparazione e suddivisione della sostanza destinata alla vendita al dettaglio.

Al termine degli accertamenti, il 50enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione ha consentito di interrompere una presunta attività di spaccio organizzata attraverso rapidi spostamenti in moto e l’utilizzo del box come punto di custodia della droga.

L’ingente quantitativo di droga sequestrato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi accertamenti. L’intervento della Polizia di Stato rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio di Corsico.