Arrestato 29enne per la rapina dell’orologio da 100mila euro a Milano

La polizia di Milano ha fermato un sospetto per la rapina di un orologio di pregio a un turista, recuperando l'oggetto durante una perquisizione e utilizzando le immagini di una dash-cam come prova chiave

La vicenda riguarda una rapina avvenuta il 23 aprile in via Plinio a Milano, quando un turista è stato derubato dell’orologio dal polso mentre aspettava un taxi. La vittima, un cittadino irlandese di 58 anni, ha riportato lievi escoriazioni durante il furto e ha visto gli autori allontanarsi in bicicletta. Secondo gli accertamenti della Polizia di Stato, dietro l’azione c’era un duo: un uomo che ha afferrato l’orologio e un altro rimasto a fare da palo, cioè a sorvegliare la scena e segnalare il passaggio di eventuali testimoni o forze dell’ordine.

Nei giorni successivi alla rapina la squadra investigativa del Commissariato Centro ha raccolto elementi utili e ha visionato immagini video che hanno fornito indizi decisivi. Grazie a una dash-cam installata su un taxi posizionato dietro quello chiamato dalla vittima, gli investigatori sono riusciti a isolare dettagli legati all’abbigliamento e ai movimenti dei sospetti. L’attività di analisi ha portato all’individuazione di un cittadino francese di 29 anni, con precedenti, ritenuto uno degli esecutori; un altro complice, 25enne, è stato denunciato in seguito per concorso nella rapina.

La dinamica del colpo e la fuga

Secondo la ricostruzione della polizia, l’azione è stata rapida e studiata: mentre la vittima era distratta e stava per salire sul taxi, uno degli uomini l’ha raggiunta alle spalle e le ha strappato l’orologio da 100mila euro. L’operazione è durata pochi istanti e ha provocato alla vittima alcune escoriazioni, conseguenza del gesto violento. Subito dopo il furto i due si sono allontanati in sella a biciclette, tecnica di fuga scelta per muoversi agilmente tra il traffico cittadino e cercare di eludere eventuali inseguimenti da parte di testimoni o forze dell’ordine.

Il ruolo del “palo” e l’importanza della rapidità

Il concetto di palo in questi episodi indica una figura che svolge funzioni di supporto immediato: osserva, segnala e facilita la fuga. Nel caso in esame il 25enne denunciato avrebbe svolto proprio questo ruolo, rimanendo in disparte mentre il complice agiva. Questo schema, noto nelle indagini contro la microcriminalità, aumenta l’efficacia del colpo perché riduce i tempi di reazione della vittima e di eventuali testimoni; tuttavia, la velocità stessa dell’azione lascia tracce — come movimenti ripresi da telecamere o cambi d’abbigliamento — che possono rivelarsi fondamentali per gli investigatori.

Le indagini: prove e perquisizione

Il passaggio decisivo nelle indagini è stato l’esame delle registrazioni della dash-cam del taxi posizionato dietro quello chiamato dalla vittima: i fotogrammi hanno permesso di seguire la traccia degli autori e di individuare segni distintivi utili all’identificazione. Con questi elementi la polizia ha localizzato il 29enne in un cortile condominiale di via Preneste e ha eseguito il fermo. Successivamente è stata disposta una perquisizione nell’abitazione dell’indagato, durante la quale gli agenti hanno rinvenuto un borsello contenente l’orologio sottratto e gli abiti utilizzati la sera della rapina.

Sequestro degli oggetti e accuse accessorie

Oltre al recupero dell’oggetto di valore, la perquisizione ha fornito riscontri utili per la contestazione di reati complementari: il 29enne è stato denunciato anche per false dichiarazioni sull’identità, circostanza che complica la sua posizione processuale. Gli agenti hanno repertato il materiale necessario per gli atti ufficiali e, al termine degli accertamenti, il sospetto è stato trasferito nel carcere di San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa degli sviluppi processuali.

Implicazioni e prossimi passi

Questo episodio evidenzia come l’integrazione tra testimonianze, registrazioni video e attività sul territorio possa portare al recupero di beni di alto valore e all’individuazione degli autori in tempi relativamente rapidi. Per la vittima resta il trauma dell’aggressione e la necessità di seguire il procedimento penale; per le forze dell’ordine, la priorità è consolidare le prove per sostenere l’accusa in giudizio e verificare eventuali responsabilità ulteriori di rete. L’uso coordinato di strumenti tecnologici come la dash-cam si conferma elemento chiave nelle indagini contemporanee contro reati predatori in ambito urbano.