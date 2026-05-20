Sentenza confermata: Solter ed Ecoter dovranno versare 100.000 euro al Comune

Il pronunciamento della giustizia amministrativa riconosce il diritto del Comune ma lascia l'amarezza per i ritardi che hanno consentito il riempimento della cava

La vicenda legale che riguarda l’ex cava tra Casorezzo e Busto Garolfo ha visto una nuova conferma da parte del Consiglio di Stato, che ha ribadito la sentenza emessa dal TAR Lombardia. Con questo pronunciamento viene riconosciuta la validità della convenzione del 2002, il documento che prevedeva specifici interventi di ripristino ambientale mai realizzati dalle società responsabili dell’area.

Il Comune di Casorezzo ha reso noto il dispositivo e la conseguente condanna al pagamento di 100.000 euro quale ristoro per i danni di natura morale ed esistenziale causati dallo stato di degrado.

Il contenuto della sentenza e gli obblighi per le aziende

Nel dettaglio, il provvedimento conferma che le imprese coinvolte – Solter ed Ecoter – hanno violato gli obblighi contrattuali previsti dalla convenzione ed è disposto il pagamento a favore del Comune di Casorezzo. La somma stabilita rappresenta un risarcimento per l’impatto sulla vita quotidiana dei residenti e sulla fruizione del territorio, un tipo di danno definito come danno morale ed esistenziale. Il principio fissato dalla Corte amministrativa è chiaro: una volta sottoscritta una convenzione le parti sono tenute a rispettarne i termini, e la mancata esecuzione può tradursi in responsabilità economica.

Implicazioni pratiche dell’ordine di pagamento

Dal punto di vista pratico, il Comune incasserà una liquidità che potrà essere destinata al bilancio comunale per interventi locali: il governo cittadino ha spiegato che, una volta ricevuti i fondi, darà informazione pubblica sull’utilizzo. Nonostante questo aspetto positivo, l’Amministrazione ha espresso la speranza che la sentenza costituisca un precedente giuridico utile per scoraggiare futuri inadempimenti simili e per rinforzare strumenti di tutela ambientale e urbanistica sul territorio.

Rammarico e critiche sulle decisioni amministrative

Il Comune ha però sottolineato una forte nota di rammarico: secondo l’Amministrazione, se la decisione avesse avuto luogo prima e se la Città Metropolitana di Milano non avesse autorizzato il progetto di discarica, oggi al posto dell’area degradato potrebbe esserci un parco. La sensazione espressa è quella di una vittoria parziale perché, nonostante il riconoscimento dell’obbligo contrattuale, il danno materiale e paesaggistico prodotto dall’apertura della discarica resta ormai consolidato.

Il ruolo delle autorizzazioni e i ritardi della giustizia

La vicenda si è protratta nel tempo con un acceso confronto tra amministrazioni locali, enti territoriali e gestori dell’impianto. Secondo l’Amministrazione comunale, i ritardi della giustizia amministrativa e le autorizzazioni rilasciate dalla Città Metropolitana hanno permesso il riempimento con rifiuti non pericolosi della cava, trasformando l’area in discarica. Questo elemento è visto come una causa dell’impossibilità di recuperare completamente il territorio: la lentezza dei tempi processuali è presentata come un fattore che ha aggravato la situazione invece di prevenirla.

Le lezioni per il futuro e gli auspici del Comune

Alla luce della pronuncia, l’Amministrazione comunale rivendica di aver interpretato correttamente le norme fin dall’inizio e spera che la sentenza serva da monito per il futuro. Il Comune di Casorezzo auspica che venga ribadito il valore delle convenzioni sottoscritte e che gli enti territoriali considerino con maggiore attenzione l’impatto ambientale delle autorizzazioni. In questo senso la decisione del Consiglio di Stato è letta anche come un invito a rafforzare il rispetto degli accordi e la tutela del territorio nelle scelte amministrative.

Contesto più ampio e prospettive

La querelle attorno alla cava Solter si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra Comuni del Parco del Roccolo, gestori privati e l’ente metropolitano: la vicenda ha messo in luce difficoltà nel governare progetti che coinvolgono ambiente, salute pubblica e interessi economici. L’esito giudiziario attuale offre un punto di chiarezza sul piano del diritto, ma lascia aperti dibattiti politici e amministrativi su come evitare che simili situazioni si ripetano e su quali strumenti rafforzare per proteggere il paesaggio e la qualità della vita delle comunità.