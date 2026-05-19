Operazione a Pero: 34enne arrestato per droga e armi

Operazione del commissariato Rho-Pero dopo l’avvertimento di odore di droga: arrestato un cittadino italiano di 34 anni a Pero con sostanze e armi nella cassaforte

La Polizia di Stato ha eseguito un intervento a Pero, in provincia di Milano, che si è concluso con l’arresto di un cittadino italiano di 34 anni. L’azione, condotta dagli agenti del Commissariato Rho-Pero, è scattata dopo un’attività di osservazione su un appartamento in Piazzale Unità d’Italia.

Durante le operazioni gli investigatori, attratti da un intenso odore di sostanza stupefacente, sono entrati nell’abitazione e hanno proceduto con la fase di perquisizione e sequestro.

All’interno dell’appartamento sono stati trovati elementi che hanno fatto propendere per la responsabilità penale del residente: quantitativi di droga destinati alla vendita, strumenti di misura e denaro contante. L’intervento si è svolto nella fascia serale, con l’ingresso degli agenti intorno alle 23, e ha portato a misure restrittive e a una denuncia per possesso illecito di armi a seguito del rinvenimento, all’interno di una piccola cassaforte, di materiali pericolosi.

Il controllo e i materiali sequestrati

Nel corso del controllo sono stati sottoposti a sequestro circa 60 grammi di hashish e una dose di cocaina, oltre a 75 euro in contanti riconducibili allo spaccio. Gli agenti hanno trovato anche due bilancini di precisione, strumenti comunemente usati per il taglio e la suddivisione delle dosi: questi elementi hanno corroborato l’ipotesi della detenzione ai fini di spaccio. La redistribuzione delle sostanze e l’evidenza del denaro liquido sono state annotate nella documentazione d’indagine.

Sostanze e strumenti

La presenza di hashish in quantitativi superiori alla mera detenzione per uso personale e di due bilancini di precisione ha orientato gli inquirenti verso l’accusa di traffico locale. In sede di sequestro è stato redatto il verbale con l’indicazione del peso e delle caratteristiche delle sostanze, mentre il denaro è stato trattenuto come probabile provento dell’attività illecita. Il materiale è stato inviato agli uffici competenti per le analisi chimiche.

Il ritrovamento nella cassaforte e la denuncia per armi

All’interno di una piccola cassaforte situata nella camera da letto gli agenti hanno rinvenuto un involucro contenente polvere da sparo e un machete. Questo ritrovamento ha fatto scattare una denuncia per detenzione abusiva di armi, poiché la custodia, la provenienza e l’assenza delle previste autorizzazioni configurano un illecito diverso dalla sola detenzione di stupefacenti. La presenza di materiale esplodente o infiammabile comporta inoltre rischi per la sicurezza dell’abitazione e della comunità circostante.

Implicazioni del ritrovamento

Il ritrovamento di polvere da sparo e di un machete in un luogo privato modifica il quadro accusatorio: oltre all’arresto per la presunta attività di spaccio, l’uomo è stato denunciato per la detenzione non autorizzata di armi. Gli agenti hanno proceduto a registrare e catalogare gli oggetti sequestrati, che saranno sottoposti agli accertamenti tecnici necessari. Anche la dinamica di custodia nella cassaforte è stata riportata nelle relazioni investigative.

Conseguenze legali e iter procedurale

A seguito degli elementi raccolti il 34enne è stato tratto in arresto con l’accusa principale di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per detenzione abusiva di armi. Le operazioni hanno previsto la compilazione di verbali, il trasferimento degli oggetti sequestrati agli uffici competenti e l’inizio delle procedure giudiziarie. L’arresto porta all’apertura di un fascicolo che seguirà l’iter penale ordinario, con gli approfondimenti richiesti dall’autorità giudiziaria.

Impatto sul territorio

Interventi come questo sono spesso il risultato di segnalazioni e attività di intelligence locale: il controllo del territorio da parte del Commissariato Rho-Pero mira a contrastare lo spaccio e a prevenire la diffusione di armi improprie. La notizia è rilevante per la comunità di Pero e per i cittadini che chiedono maggiore sicurezza nei quartieri, mostrando come il coordinamento tra pattuglie e attività investigative possa portare a esiti concreti.