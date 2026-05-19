Parco di Cimiano: segnalazioni di sporcizia e disturbi alla quiete pubblica

Nel parco di Cimiano residenti e comitato denunciano rifiuti, occupazioni serali e mancanza di manutenzione, chiedendo interventi concreti

Nel cuore del quartiere di Cimiano, tra via Don Calabria e via Crescenzago, il parco pubblico si presenta agli occhi dei residenti come un’area trascurata e frequentemente utilizzata per usi impropri. Bottiglie di vetro rotte, sacchetti di avanzi di cibo e perfino carrelli della spesa lasciati con dentro oggetti eterogenei segnalano uno stato di incuria diffusa; gli abitanti riferiscono inoltre la presenza serale di gruppi che trasformano gli spazi comuni in un punto di ritrovo permanente.

La questione non è solo estetica: i cittadini parlano di bivacco notturno, spesso attribuito a persone di origine straniera, distintamente indicate come peruviane in alcune segnalazioni. Nel parco sono stati esposti anche cartelli in spagnolo che invitano a non utilizzare l’area come bagno, ma secondo i residenti questi avvisi hanno avuto scarso effetto. Il comitato locale “Noi di Municipio 3”, attraverso il portavoce Andrea Parrino, ha più volte sottolineato come la situazione sia diventata insostenibile per chi abita nei palazzi attorno.

Stato di conservazione e rischi per chi passa

Oltre alla presenza di rifiuti, il parco evidenzia problemi legati alla manutenzione del verde. Le aiuole e gli spazi verdi mostrano segni di abbandono: rami spezzati, erba alta e cespugli incolti rendono meno visibile il percorso e possono costituire un potenziale pericolo per i pedoni. Nei punti di transito si formano spesso pozzanghere e accumuli di fango, che peggiorano l’accessibilità e aumentano il rischio di scivolamenti, in particolare dopo le piogge.

Pericoli pratici e percezione di insicurezza

Le condizioni dell’area mettono in luce due dimensioni distinte ma correlate: il rischio materiale e la sensazione di vulnerabilità tra gli abitanti. Il primo riguarda pericoli fisici come rami caduti e fondo dissestato; il secondo concerne la paura di transitare o sedersi sulle panchine dopo il calar della sera. I residenti raccontano che la frequentazione notturna ha portato anche a episodi di musica ad alto volume, che disturbano il riposo e alimentano il dissenso nei confronti della gestione dell’area.

Reazioni della comunità e richieste di intervento

La mobilitazione civica non è mancata: raccolte di firme e segnalazioni formali hanno interessato il quartiere, con lo scopo di richiamare l’attenzione di istituzioni e servizi competenti. Gli abitanti chiedono un piano di intervento che comprenda sia la pulizia regolare sia misure per ripristinare sicurezza e decoro. Anche il centro sportivo adiacente ha espresso fastidio per le attività che si svolgono nelle ore serali, segnalando un impatto negativo sulla fruizione degli spazi pubblici.

Proposte e possibili soluzioni

Tra le rivendicazioni più ricorrenti emergono la richiesta di maggiori controlli serali, la posa di illuminazione adeguata e un piano di sfalcio periodico per le aree verdi. Alcuni cittadini suggeriscono inoltre un lavoro concertato con i servizi sociali per offrire soluzioni abitative o assistenziali a chi utilizza il parco per dormire, evitando così approcci esclusivamente repressivi. In questo contesto, interventi manutentivi coordinati potrebbero ridurre sia il degrado sia la percezione di insicurezza.

Contesto urbano e punti critici attorno alla metropolitana

Il problema non si limita al solo parco: la sporcizia e il degrado sono visibili anche nelle aree circostanti, in particolare nei pressi della stazione della metropolitana. La vicinanza a un nodo di trasporto pubblico rende l’attenzione su questa porzione di città ancora più urgente, sia per motivi di immagine sia per la sicurezza degli utenti. Gli abitanti richiedono quindi interventi che tengano conto del contesto urbano complessivo e non solo di singoli episodi.

In sintesi, il caso del parco di Cimiano è emblematico di criticità diffuse: da un lato emergono esigenze di manutenzione e decoro, dall’altro la necessità di risposte sociali che conciliino l’ordine pubblico con il rispetto delle persone in difficoltà. Le istanze raccolte dai comitati cittadini restano al centro di una richiesta di azione da parte delle istituzioni locali, con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio pubblico sicuro e ben curato.