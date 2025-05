Maltempo a Milano: allerta gialla e danni da temporali

La Protezione Civile avverte: attenzione ai rischi idrogeologici e ai temporali.

Un inizio settimana all’insegna del maltempo

Milano e il suo hinterland hanno vissuto una notte di forti temporali, con piogge intense che hanno colpito la città tra le 2 e le 4 del mattino di martedì 27 maggio. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali, che rimarrà attiva fino almeno al primo pomeriggio. Le precipitazioni hanno portato a accumuli di pioggia tra i 15 e i 20 millimetri a Milano, mentre a Monza si sono registrati fino a 45 millimetri. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità locali, che sono pronte a intervenire in caso di emergenze.

Rischi per i corsi d’acqua e interventi dei vigili del fuoco

Il livello del fiume Lambro ha destato particolare preoccupazione, con un aumento significativo a causa delle intense piogge. A Monza, il pluviometro ha segnato 25 millimetri, mentre il Seveso ha raggiunto livelli elevati, ma ha iniziato a scendere nel corso della mattinata. Gli interventi dei vigili del fuoco non si sono fatti attendere: due alberi sono caduti, uno a Sesto San Giovanni e l’altro a Milano, danneggiando auto in sosta e cavi dell’illuminazione pubblica. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni materiali sono stati significativi.

Preparativi e monitoraggio costante

Marco Granelli, assessore alla Sicurezza, ha dichiarato che sono state predisposte barriere mobili in via Vittorini per monitorare la piena del Lambro e l’innalzamento della fognatura. La Protezione Civile, insieme a MM, Polizia Locale e AMSA, sta lavorando incessantemente per garantire la sicurezza dei cittadini. I tecnici comunali continuano a monitorare in tempo reale il livello dei corsi d’acqua e la tenuta del sistema fognario, pronti a intervenire in caso di nuove criticità. La cittadinanza è invitata a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità per affrontare al meglio questa situazione di maltempo.