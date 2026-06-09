Un'iniziativa imperdibile per gli amanti della storia e dell'architettura: la visita guidata a Villa Besozzi Casati a Cologno Monzese. Un viaggio nel tempo tra arte e cultura.

Il patrimonio storico e architettonico del nostro territorio si arricchisce di un nuovo appuntamento imperdibile. A Cologno Monzese, il 10 giugno 2026si terrà una visita guidata a Villa Besozzi Casati, un’occasione unica per scoprire le meraviglie nascoste di questa dimora storica.

La villa, situata in Via Mazzini 9aprirà le sue porte al pubblico in un evento organizzato con cura per offrire un’esperienza indimenticabile. Questo appuntamento è stato segnalato dalla redazione di Appuntamenti metropolitani il 20 maggio 2026alle 10:41:58come un evento da non perdere per gli appassionati di storia e cultura.

Un tuffo nella storia di Villa Besozzi Casati

Villa Besozzi Casati è un gioiello architettonico che racconta la storia di Cologno Monzese attraverso i secoli. La visita guidata, prevista dalle 16:00 alle 18:30permetterà ai partecipanti di esplorare gli interni e gli esterni della villa, scoprendo dettagli e aneddoti che rendono questo luogo così speciale.

L’evento è gratuitoma la prenotazione obbligatoria è necessaria per garantire a tutti la possibilità di partecipare. Questo è un modo per assicurare che l’esperienza sia organizzata al meglio, rispettando le esigenze di tutti i visitatori.

Come partecipare

Per prenotare la tua visita, puoi consultare il sito del Comune di Cologno Monzese all’indirizzo . Qui troverai tutte le informazioni necessarie per assicurarti un posto in questa esperienza unica.

La visita guidata è un’opportunità per immergersi nella storia locale e per apprezzare la bellezza architettonica di un luogo che ha visto passare generazioni di abitanti e visitatori. Non perdere l’occasione di scoprire i segreti di Villa Besozzi Casati e di vivere un pomeriggio indimenticabile.

La Fondazione RCM e la promozione culturale

La Fondazione RCM – Rete Civica di Milanocon sede operativa in Via Comelico 39/41, 20135 Milanoè un’entità chiave nella promozione di eventi culturali e nella diffusione di informazioni utili per i cittadini. La fondazione si impegna a garantire che eventi come la visita guidata a Villa Besozzi Casati siano accessibili e ben organizzati.

La fondazione opera nel rispetto delle normative sulla privacycome previsto dal d.lgs. 196/03. I dati personali raccolti per la prenotazione saranno utilizzati esclusivamente per confermare la partecipazione e non saranno divulgati a terzi. Gli interessati hanno il diritto di accedere, rettificare o cancellare i propri dati, come previsto dalla legge.

Questo evento è un esempio di come la cultura e la storia possano essere rese accessibili a tutti, promuovendo la conoscenza e l’apprezzamento del patrimonio locale. La visita guidata a Villa Besozzi Casati è un’occasione per scoprire, imparare e condividere con altri appassionati.