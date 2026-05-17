Fuga dai Carabinieri a Sesto San Giovanni: arrestati un 33enne e un 22enne

Controllo in via Vulcano, inseguimento tra manovre pericolose e un arresto che si conclude davanti alla sede della Compagnia dei Carabinieri di Sesto San Giovanni

La notte del 14 maggio a Sesto San Giovanni è stata segnata da un inseguimento che ha tenuto impegnati i militari della sezione Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri. Durante un controllo di routine in via Vulcano un’auto con a bordo due cittadini di nazionalità marocchina ha ignorato l’alt imposto dalle forze dell’ordine e ha dato il via a una fuga ad alta velocità.

Il bilancio operativo ha portato all’arresto di un uomo di 33 anni, con precedenti, e alla denuncia in stato di libertà di un 22enne, anch’egli noto alle forze dell’ordine; le accuse principali riguardano la fuga pericolosa e l’ingresso arbitrario in aree militari.

Questa vicenda mostra come un controllo apparentemente ordinario possa trasformarsi in un episodio complesso per la sicurezza urbana. Il lavoro delle pattuglie è pensato per prevenire reati e garantire la tranquillità della collettività; tuttavia, quando si scatena un inseguimento con manovre azzardate, la gestione dell’evento richiede tempismo e coordinamento. In questo caso la presenza della Radiomobile ha permesso di limitare i rischi e di intervenire in modo deciso, evitando conseguenze più gravi per automobilisti e passanti, mentre gli accertamenti proseguono per ricostruire ogni fase della fuga.

L’avvio dell’inseguimento

Tutto ha avuto inizio quando gli operatori, impegnati in attività di controllo del territorio, hanno notato il veicolo in transito in via Vulcano. Alla richiesta di fermarsi, il conducente avrebbe invece accelerato, costringendo i militari a inseguirlo attraverso le vie cittadine. Le manovre segnalate dagli agenti sono state definite pericolose e ripetute, con cambi di direzione improvvisi e accelerazioni che hanno aumentato il rischio per terzi. In tale contesto il reato di fuga pericolosa non si limita al semplice rifiuto di fermarsi, ma riguarda la creazione volontaria di situazioni di pericolo per la collettività, elemento che gli inquirenti stanno valutando nel corso delle indagini.

Manovre rischiose e escalation

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, la condotta del conducente ha mostrato un’escalation di decisioni azzardate: più saliva la pressione dell’inseguimento, più le scelte diventavano irrazionali. Questo comportamento ha costituito un pericolo sia per le forze dell’ordine sia per gli altri utenti della strada. L’uso reiterato di accelerazioni improvvise e cambi di corsia in spazi urbani ridotti è un fattore che aggrava la posizione degli occupanti del veicolo, poiché mette a repentaglio l’incolumità pubblica in aree densamente popolate.

La fuga a piedi e l’ingresso nel piazzale della caserma

La corsa si è conclusa in via Fratelli Casiraghi, dove i due hanno abbandonato il mezzo per proseguire la fuga a piedi. Il conducente è stato bloccato quasi subito, mentre il passeggero ha tentato una fuga più articolata. Dopo aver cercato riparo all’interno di un edificio in costruzione al civico 508, il giovane avrebbe scavalcato il muro di cinta e si sarebbe ritrovato nel piazzale della Compagnia dei Carabinieri. Questo ingresso, definito dagli investigatori come arbitrario e vietato, ha aggravato la sua posizione e ha portato alla contestazione dell’accesso non autorizzato in un’area militare.

Il tentativo di raggiungere una seconda auto

Dopo essersi ricomposto in strada, il 22enne avrebbe cercato di salire a bordo di una Opel Corsa sopraggiunta, occupata da alcuni connazionali, nel tentativo di allontanarsi definitivamente. Gli inquirenti valuteranno se l’arrivo di quel veicolo fosse casuale o parte di un tentativo organizzato di supporto alla fuga; per ora, il tentativo è fallito: i Carabinieri hanno intercettato e bloccato l’uomo prima che potesse guadagnare la fuga, consentendo di evitare ulteriori rischi per l’ordine pubblico.

Conseguenze operative e riflessioni sulla sicurezza urbana

L’episodio evidenzia la funzione cruciale dei servizi di pattugliamento quotidiani: un controllo di routine può trasformarsi in un intervento complesso che richiede prontezza e coordinamento. L’azione della sezione Radiomobile è stata determinante per fermare i fuggitivi e riportare la situazione alla normalità; nel contempo, l’evento solleva interrogativi sulla prevenzione di fughe del genere e sulla necessità di strategie per ridurre il rischio durante gli inseguimenti urbani. Le indagini proseguiranno per chiarire ogni aspetto e definire le responsabilità penali dei protagonisti.