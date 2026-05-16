Giovane fermato a Rozzano: cocaina e hashish trovati in casa

Arresto a Rozzano: polizia trova oltre 150 dosi di cocaina e 52 grammi di hashish in un appartamento, giovane già noto alle forze dell'ordine fermato

Il 16/05/2026 la vicenda è stata resa nota dopo un’operazione della Polizia di Stato che ha interessato Rozzano. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova avevano focalizzato le indagini su un appartamento in via delle Margherite, ritenuto un possibile punto di stoccaggio e distribuzione di sostanze stupefacenti.

L’intervento trae origine da specifici controlli mirati al contrasto del traffico di droga, condotti con attività di osservazione e verifiche sul posto.

Il controllo e il fermo del sospetto

La sequenza degli eventi è iniziata nel pomeriggio di giovedì 14 maggio, quando gli agenti hanno notato l’arrivo di un giovane di 19 anni all’esterno dell’appartamento. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, secondo i poliziotti manifestava un atteggiamento guardingo, guardandosi ripetutamente attorno, elemento che ha indotto gli operatori a procedere al controllo. Al momento del fermo il 19enne è stato trovato con quattro dosi di cocaina e 130 euro in contanti, circostanze che hanno motivato un approfondimento con la perquisizione domiciliare.

La perquisizione domiciliare e i materiali sequestrati

La successiva ispezione dell’abitazione in via delle Margherite ha portato al rinvenimento di un quantitativo significativo di sostanze e strumenti. Nel corso dell’operazione gli agenti hanno sequestrato 154 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 55 grammi, e 52 grammi di hashish. All’interno dell’appartamento sono stati trovati anche un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, elementi che indicano l’esistenza di una attività organizzata di preparazione e distribuzione.

Dettagli numerici e impatto operativo

Sommandoli alle quattro dosi rinvenute al fermato, il totale delle partite di cocaina risultate sotto sequestro è pari a 158 dosi, cifra che la Polizia descrive come rilevante rispetto ai flussi locali. L’insieme delle evidenze — sostanze, denaro contante, bilancino e confezionamenti — costituisce per gli investigatori indizi concreti in relazione alla detenzione ai fini di spaccio, fattispecie per la quale il giovane è stato poi arrestato. La quantità sequestrata e gli strumenti trovati rafforzano l’ipotesi di un’attività non occasionale.

Ruolo della polizia e attività investigativa

L’operazione porta la firma della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova, che ha operato con tecniche investigative basate su osservazione mirata e successivi controlli sul territorio. Le azioni rientrano in un più ampio piano di contrasto al fenomeno dello spaccio nel Milanese, volto a individuare punti di approvvigionamento e vendita. La presenza di un appartamento usato come deposito evidenzia come, secondo la polizia, il circuito dello spaccio possa appoggiarsi a luoghi apparentemente privati per movimentare sostanze.

Aspetti procedurali e legali

Al termine degli accertamenti il 19enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, reato che comporta l’avvio delle procedure penali previste. La notizia, diffusa il 16/05/2026 dalle autorità, non entra nei dettagli delle successive fasi giudiziarie, ma sottolinea come il sequestro di 55 grammi di cocaina e 52 grammi di hashish, insieme agli strumenti di confezionamento, costituisca prova utile per l’inchiesta in corso.

Consapevolezza della comunità e conclusioni

L’intervento a Rozzano rimette al centro il tema della sicurezza locale e del contrasto alle reti di distribuzione delle droghe. Per la comunità locale il sequestro e l’arresto rappresentano un episodio significativo, mentre per le autorità confermano l’efficacia dei controlli mirati su segnalazioni e osservazioni sul territorio. Rimangono al vaglio degli inquirenti le ulteriori verifiche per ricostruire eventuali contatti e canali di approvvigionamento collegati all’appartamento in via delle Margherite.