Due uomini arrestati mentre cedevano dosi di hashish in un parco milanese.

Un’operazione di polizia efficace

Milano, una delle città più vivaci d’Italia, non è estranea ai problemi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Recentemente, la Polizia Locale ha portato a termine un’operazione che ha portato all’arresto di due uomini, entrambi cittadini egiziani, colti in flagrante mentre cedevano dosi di hashish nel parco di piazzale Maciachini. Questo intervento non solo ha messo fine a un’attività illecita, ma ha anche dimostrato l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini.

La dinamica dell’arresto

Durante un controllo di routine nell’area giochi del parco, gli agenti hanno notato i due sospetti arrivare a bordo dello stesso monopattino, un comportamento che ha destato i loro sospetti. Dopo pochi istanti, i due uomini sono stati avvicinati da due clienti, ai quali hanno consegnato una bustina di hashish prelevata da un cespuglio nelle vicinanze. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno bloccato il gruppo prima che potesse disperdersi. Con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno ispezionato l’area e scoperto 29 bustine di hashish, per un peso complessivo di 92 grammi, nascoste tra i rami di un cespuglio.

Le conseguenze legali

I due uomini hanno tentato di fuggire e opporre resistenza, ma sono stati prontamente bloccati e arrestati con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Questo episodio evidenzia non solo il problema dello spaccio di droga nei parchi pubblici, ma anche la necessità di una vigilanza costante da parte delle autorità. La presenza di sostanze stupefacenti in spazi frequentati da famiglie e bambini rappresenta un grave rischio per la comunità. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare la situazione per prevenire ulteriori attività illecite e garantire un ambiente sicuro per tutti.