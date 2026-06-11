Dal 12 al 21 giugno 2026, San Donato Milanese ospita il Riflessi Festival, un evento multidisciplinare con musica, cultura e attività per tutte le età.

San Donato Milanese si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura e dell’intrattenimento con il Riflessi Festival 2026. Dal 12 al 21 giugno, il Laghetto Europa diventerà il cuore pulsante della città, ospitando una varietà di eventi pensati per ogni età e interesse.

L’iniziativa, promossa dal Comune di San Donato Milanese in collaborazione con Ema70 Eventi & Servicepromette di trasformare il parco in un vero e proprio palcoscenico multidisciplinare, dove musica, cultura e benessere si intrecciano in un’unica esperienza.

Un programma ricco e variegato

Il festival si articola in dieci giorni di appuntamenti, con una programmazione che spazia dal mattino alla sera. Nei fine settimana, gli eventi prenderanno il via fin dalle prime ore del giorno, mentre nei giorni feriali si concentreranno nella fascia tardo-pomeridiana e serale.

Musica e spettacolo

La musica dal vivo sarà una delle protagoniste del festival, con performance che spaziano dal jazz al poppassando per la musica indie e i DJ set notturni. Non mancheranno gli spettacoli di stand-up comedy e le presentazioni editoriali con gli autori, offrendo un ricco ventaglio di intrattenimento culturale.

Beneessere e sport

Per chi cerca attività più dinamiche, il festival offrirà sessioni collettive di yogatornei sportivi all’aperto e attività ludico-ricreative per bambini e ragazzi. Il prato del laghetto diventerà così un luogo di aggregazione e benessere, dove tutti possono trovare qualcosa di adatto alle proprie esigenze.

Gastronomia e socialità

A fare da cornice a tutta la manifestazione sarà un’area street food attiva quotidianamente a partire dalle 18:30, con specialità culinarie da passeggio che delizieranno i visitatori. Questo spazio gastronomico non solo soddisferà i palati più esigenti, ma contribuirà anche a creare un’atmosfera conviviale e rilassata.

Il Riflessi Festival 2026 si preannuncia come un’appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della cultura e dell’intrattenimento all’aperto. Un’occasione unica per vivere l’estate in modo attivo e coinvolgente, immersi nella natura e nella socialità.