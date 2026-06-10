Tradizioni medievali, arte floreale e sport storici animano l'estate italiana con eventi unici e coinvolgenti.

L’estate 2026 si annuncia ricca di eventi che celebrano le tradizioni italiane. Da nord a sud, città e paesi si preparano a festeggiare con manifestazioni che uniscono storia, arte e spettacolo. Tra i più attesi, il Palio di San Giovanni Battista a Fabriano, l’Infiorata di Rivara e la Festa di San Giovanni a Firenze.

Il Palio di Fabriano: storia e tradizione

Fabriano si prepara a vivere la sua trentaduesima edizione del Palio di San Giovanni Battista, una manifestazione che rievoca le leggendarie origini della città. Dal 13 al 24 giugno, le strade e le piazze si animano con figuranti, cortei, spettacoli e rievocazioni storiche. La manifestazione, dedicata quest’anno a La Carta a Fabriano nel Medioevocelebra una tradizione che ha reso la città famosa in tutta Europa.

Le infiorate artistiche e le hosterie

Tra gli eventi più suggestivi, le infiorate artistichevere e proprie opere d’arte realizzate con petali di fiori. Le location principali sono Porta del BorgoPorta CervaraPorta Pisana e Porta del Piano. Le hosterieaperte dal 12 giugno, offrono prelibate pietanze e gusti di un tempo.

L’Infiorata di Rivara: un tripudio di colori

Dal 5 al 7 giugno, Rivara ospita una delle infiorate più suggestive d’Italia. La chiesa di San Giovanni Decollato si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto, con migliaia di petali che decorano il pavimento. L’opera, realizzata dal Circolo Artisti La Rosa delle Idee, sarà inaugurata venerdì 5 giugno con un concerto del Quartetto d’Archi Ensemble Philou.

Un’esperienza indimenticabile

L’Infiorata di Rivara offre un’esperienza unica, con visite guidate e un’atmosfera magica, soprattutto durante la serata a lume di candela di sabato 6 giugno. Gli organizzatori invitano i visitatori a rallentare, alzare lo sguardo e lasciarsi sorprendere dalla bellezza.

La Festa di San Giovanni a Firenze: tra sport e pirotecnici

Firenze celebra il suo patrono, San Giovanni Battista, con una serie di eventi che uniscono tradizione e spettacolo. Dal 13 al 24 giugno, la città ospita il Torneo di Calcio Storicocon semifinali e finale in piazza Santa Croce. Le celebrazioni culminano con la Santa Messa in Cattedrale e lo spettacolo pirotecnico dei Fochi di San Giovanni.

Il Calcio Storico: uno sport antico

Il Calcio Storico, nato nel XVI secolo, è una disciplina unica che combina sport e spettacolo. Le squadre dei Rossi di Santa Maria NovellaVerdi di San GiovanniBianchi di Santo Spirito e Azzurri di Santa Croce si sfidano in partite emozionanti, precedute da sfilate storiche e esibizioni dei Bandierai degli Uffizi.

Questi eventi rappresentano solo una parte delle tradizioni che rendono l’Italia un paese unico, dove storia, arte e cultura si fondono in celebrazioni indimenticabili.