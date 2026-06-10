Un servizio straordinario ad "Alto Impatto" è stato svolto a Milano nella zona di Comasina, con controlli su 40 veicoli, 116 persone, arresti per detenzione ai fini di spaccio e il censimento di 15 occupazioni abusive in stabili ALER.

Mercoledì 10 Giugno 2026 la Prefettura ha disposto un servizio straordinario ad Alto Impatto nella zona della Comasina a Milano. L’intervento, eseguito la mattina del 9 giugno 2026, ha avuto l’obiettivo di contrastare lo spaccio, ridurre il degrado urbano e ripristinare le condizioni di legalità nell’area nota come quadrilatero dei fiumiformato dalle vie DanubioRenoSenna e Tamigi e nelle aree limitrofe.

Coordinamento e forze coinvolte

L’operazione è stata condotta congiuntamente da agenti della Polizia di Statodei Carabinieri e della Guardia di Finanzain collaborazione con la Polizia Locale di Milano. Hanno partecipato anche operatori di ALER e personale di AMSA impegnato nelle attività di pulizia e riqualificazione degli spazi pubblici. La decisione di attuare il servizio è stata presa dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblicasu impulso della Prefettura.

Obiettivi operativi

Il piano operativo prevedeva ispezioni su veicoli e persone, controlli amministrativi su esercizi commerciali, bonifiche di aree comuni e il censimento di occupazioni perché il presidio delle aree residenziali ALER era considerato prioritario per la riduzione del degrado. L’azione congiunta mirava a intervenire contemporaneamente sugli aspetti di ordine pubblico e sulla manutenzione degli spazi urbani.

Risultati numerici e interventi documentati

Nel corso delle attività sono stati controllati complessivamente 40 veicoli e 116 personedi cui 52 risultate con precedenti penali e di polizia. Tra i controllati sono emerse situazioni amministrative irregolari: una cittadina brasiliana e un cittadino tunisino, entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati accompagnati in Questura e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione; al termine delle formalità l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Arresti e segnalazioni per droga

Oltre all’arresto del cittadino tunisino, sono stati arrestati anche un cittadino italiano e un cittadino italo-egiziano trovati in possesso di diverse sostanze stupefacenti. Per quest’ultimi è stato avviato anche un procedimento penale per il possesso di un coltello. In totale, sei persone sono state segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti.

Controlli su esercizi, occupazioni e sequestri

Le operazioni amministrative hanno interessato 13 esercizi commercialiper i quali sono state elevate sanzioni per un totale di circa 11 mila euro. Gli interventi di bonifica hanno portato al censimento di 15 occupazioni abusive in stabili ALER: un uomo è stato indagato per occupazione abusiva, un appartamento è stato recuperato e riconsegnato al personale di ALER mentre un altro è stato liberato spontaneamente dall’occupante.

Sequestri nelle cantine e veicoli abbandonati

Durante le bonifiche sono stati controllati i locali delle cantine: all’interno sono state rinvenute e sequestrate sostanze stupefacenti a carico di ignoti. Nei cortili condominiali, gli agenti hanno rilevato la presenza di 22 autoveicoli e 2 motorini risultati rubati, in stato di abbandono e privi di assicurazione, che sono stati posti sotto sequestro o presi in carico per le attività investigative e di rimozione.

Le operazioni di pulizia e riqualificazione condotte da AMSA e il lavoro tecnico di ALER hanno accompagnato le attività di controllo, restituendo parti di aree comuni allo stato di decoro. L’intervento interforze nella Comasina rappresenta una risposta coordinata alle segnalazioni di degrado e illegalità nell’area del quadrilatero dei fiumi.