Milo Infante, volto di Ore 14 su Rai 2, sarebbe vicino a un trasferimento a Mediaset con proposta che comprende sia la conduzione di un format in prima serata sia responsabilità dirigenziali; le indiscrezioni sono al momento senza conferme ufficiali

Da diversi anni il giornalista Milo Infante è associato all’identità di un contenitore di approfondimento pomeridiano che ha trovato ascolti stabili e un pubblico fedele. Ora, voci diffuse nel settore televisivo segnalano un possibile cambiamento di scenario: la partenza dall’azienda pubblica e un potenziale approdo a Mediaset con un progetto che terrebbe insieme impegno in video e ruoli di responsabilità interna.

La notizia, al momento priva di conferme ufficiali dalle parti coinvolte, ha sollevato interrogativi sulle motivazioni del trasferimento e sulle conseguenze per i palinsesti, in particolare per la fascia pomeridiana di Rai 2 e per i canali dell’azienda privata che potrebbero accogliere il conduttore.

Dimissioni, motivazioni e reazioni interne

Secondo le ricostruzioni circolate tra addetti ai lavori, Milo Infante avrebbe formalizzato l’intenzione di lasciare la sua posizione nella struttura pubblica, presentando dimissioni all’azienda. Tra le ragioni ipotizzate si segnala il mancato inserimento in alcuni progetti editoriali che erano stati valutati in passato, a partire dall’ipotesi di un trasferimento alla conduzione di altri programmi di maggior visibilità. La frustrazione deriverebbe, in parte, dal senso di non piena valorizzazione del prodotto che conduce, Ore 14nonostante i risultati d’ascolto crescenti rispetto alla media di rete.

Nel contesto interno, la possibilità di perdere un volto apprezzato ha provocato tentativi di mediazione e conversazioni per trattenerlo, anche alla luce dei ruoli ricoperti oltre alla conduzione. L’eventuale uscita di scena aprirebbe la necessità per Rai di ripensare la propria offerta pomeridiana, individuando un nuovo conduttore e una strategia editoriale adatta a mantenere il pubblico consolidato.

Il saluto finale e i segnali di un cambio

Elemento che ha alimentato le speculazioni è stato il congedo con cui il conduttore ha chiuso l’ultima stagione del suo programma: un messaggio che alcuni hanno interpretato come un riferimento a un possibile cambiamento di orizzonte professionale. L’uso di una citazione letteraria e l’accenno a «altri mondi» hanno amplificato il dibattito tra telespettatori e operatori sul significato reale di quelle parole.

La proposta di Mediaset: conduzione serale e ruolo dirigenziale

Nel quadro delle offerte ipotizzate, la controparte privata avrebbe formulato un pacchetto che non si limita alla semplice conduzione: oltre a un potenziale format in prima serata su uno dei canali della rete, il progetto includerebbe anche un incarico con funzioni direttive all’interno dell’organizzazione editoriale. Se confermato, si tratterebbe di un passaggio che unisce la visibilità in video a responsabilità manageriali, un modello che recentemente è stato adottato da alcuni gruppi televisivi per integrare figura pubblica e governance della redazione.

Per Mediaset l’ingresso di un professionista con esperienza e seguito rappresenterebbe un colpo strategico per rafforzare la capacità di racconto su temi di cronaca e approfondimento, in particolare sul canale che tradizionalmente ospita programmi d’inchiesta e dibattito. Sul fronte pratico, una simile mossa implicherebbe anche una revisione dei palinsesti serali e un investimento nella struttura produttiva deputata ai nuovi appuntamenti.

Impatto sui palinsesti e sulle redazioni

Un trasferimento di questa natura avrebbe ricadute concrete: da una parte Rai 2 perderebbe un conduttore che ha contribuito a rafforzare la propria fascia pomeridiana; dall’altra, la rete privata dovrebbe riorganizzare risorse e contenuti per accogliere sia il nuovo programma sia il ruolo manageriale proposto. In entrambi i casi, la modifica dei quadri comporterebbe spostamenti di personale, rilanci editoriali e possibili ricalibrazioni degli obiettivi di audience.

Per ora, rimane centrale la cautela: le informazioni diffuse non sono state confermate ufficialmente né dal diretto interessato né dalle aziende coinvolte. Le settimane successive saranno decisive per chiarire se si tratterà di una trattativa concreta, di un semplice rumors di settore o di un addio definitivo.