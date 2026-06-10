Un violento temporale ha traversato il Nord Milano e la Brianza il 10 giugno 2026, provocando cadute di alberi, grandinate e numerosi interventi dei vigili del fuoco; il pronto soccorso di Garbagnate Milanese ha avuto difficoltà per alberi spezzati e una motociclista è stata soccorsa a Novate Milanese.

Nel pomeriggio del 10 giugno 2026 un intenso fronte temporalesco ha interessato la zona a nord di Milano, colpendo in modo significativo il Legnanesela Brianza e comuni dell’hinterland come Garbagnate MilaneseCesate e Novate Milanese. In pochi minuti la combinazione di pioggia intensa, forti raffiche di vento e grandine ha generato una serie di danni e numerose chiamate di emergenza alla centrale dei vigili del fuoco.

L’ondata di maltempo è stata descritta come improvvisa e molto concentrata nel tempo: il passaggio del temporale è durato circa una ventina di minuti ma ha lasciato dietro di sé alberi spezzati, cartellonistica divelta, rallentamenti alla circolazione e danni a coperture di edifici industriali in alcune aree dell’Altomilanese.

Interventi dei vigili del fuoco e chiamate di soccorso

La sala operativa di via Messina ha ricevuto una trentina di richieste d’aiuto concentrate nel pomeriggio. I soccorsi hanno riguardato prevalentemente rimozione di alberi caduti, messa in sicurezza di piante pericolanti e ripristino della segnaletica divelta. Il nucleo Saf (speleo alpino fluviale) è intervenuto in casi che richiedevano tecniche di recupero specifiche, come nel centro di Novate Milanese dove una motociclista è rimasta intrappolata tra i rami di un albero abbattuto.

Soccorso alla motociclista a Novate Milanese

In via Brodolini i soccorritori hanno estratto la donna rimasta coinvolta; le prime valutazioni mediche hanno escluso lesioni gravi. L’intervento del nucleo Saf ha evitato che la situazione degenerasse, consentendo il trasferimento della motociclista per accertamenti senza complicazioni rilevanti.

Criticità al pronto soccorso di Garbagnate Milanese

Uno dei problemi più rilevanti è stato registrato all’ingresso del pronto soccorso di Garbagnate Milanesedove alberi spezzati hanno ostacolato le operazioni delle ambulanze. La presenza di piante abbattute nei pressi dell’area di accesso ha creato difficoltà logistico-operative per i mezzi di soccorso, richiedendo interventi immediati per liberare le vie di transito e garantire la continuità dei trasporti sanitari.

La necessità di liberare rapidamente le corsie di accesso ha imposto una priorità di intervento che ha visto squadre di pompieri impegnate nella rimozione dei tronchi e nella segnalazione delle zone pericolose, al fine di ripristinare la piena operatività del pronto soccorso.

Tipologia del fenomeno e aree più colpite

Il passaggio temporalesco si è mosso da ovest verso est interessando prima Busto Arsizio e la Valle Olona, per poi spostarsi verso Castellanza e il Legnanese. L’evento ha combinato pioggia intensa, vento e grandine: in alcune località sono caduti chicchi di grandine di dimensioni significative, che hanno aumentato l’impatto sui veicoli e sulle coltivazioni locali.

Le raffiche di vento sono state il fattore determinante nella caduta di alberi e nella scoperchiatura di strutture leggere, come capannoni e tetti in aree industriali dell’Altomilanese. Le criticità di circolazione si sono manifestate su arterie secondarie dove i rami finiti sulle carreggiate hanno creato rallentamenti e pericoli per gli automobilisti.

Danni materiali segnalati

Tra i danni registrati figurano tetti scoperchiati a Cerro Maggiore, cartellonistica stradale divelta e giardini pubblici con alberi spezzati. Le squadre di protezione civile hanno collaborato con i vigili del fuoco per delimitare le aree più pericolose e facilitare gli interventi di rimozione.

Nonostante l’intensità del fenomeno, al momento non risultano segnalazioni di vittime; le autorità locali hanno ricordato la necessità di prudenza durante e immediatamente dopo fenomeni temporaleschi di questa entità.

Andamento meteo e conseguenze a breve termine

Il sistema temporalesco, pur intenso, è stato di breve durata e molte delle criticità sono state gestite nelle ore successive con interventi mirati. Le previsioni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche dopo il passaggio perturbato, ma rimane la consapevolezza che eventi simili possono generare danni significativi in tempi molto rapidi.

Le amministrazioni comunali interessate invitano i cittadini a segnalare situazioni di pericolo e a evitare spostamenti non necessari nelle ore immediatamente successive all’evento. Il bilancio complessivo dei danni sarà valutato nelle prossime ore dalle autorità competenti.