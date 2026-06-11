Tre iniziative culturali e di comunità si svolgono a Milano il 14 giugno: una mostra in via Privata Cuccagna, l'apertura di giardini e orti condivisi a Crescenzago e due proposte alla Cascina Linterno con ingresso libero; tutti gli orari e gli indirizzi utili per partecipare.

Il 14 giugno a Milano propone una serie di appuntamenti diffusi in città: dalla mostra organizzata dall’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna fino alle attività nei giardini condivisi di Bosco Crescenzago, passando per gli incontri alla Cascina Linterno. Queste iniziative, ospitate in tre diversi municipi, offrono occasioni di partecipazione culturale e di comunità, con orari e luoghi chiaramente definiti.

Di seguito trovate la descrizione puntuale di ciascun evento, comprensiva di orari, indirizzi e specifiche di ingresso, pensata per chi vuole programmare una giornata dedicata a mostre, botanica urbana e percorsi tematici sul territorio.

La Divina Mostra alla Cuccagna (Municipio 4)

L’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna ospita in via Privata Cuccagna 2/4 la rassegna intitolata La Divina Mostra aperta al pubblico il 14 giugno dalle 10:00 alle 21:00. Si tratta di un’esposizione progettata per attrarre visitatori durante l’intera giornata, combinando elementi espositivi e spazi conviviali tipici della sede.

Orari e informazioni pratiche

L’esposizione resta accessibile ininterrottamente per undici ore, consentendo sia visite in mattinata che nella fascia serale. L’indirizzo preciso è via Privata Cuccagna 2/4, collocato nel Municipio 4 della città; per chi arriva con i mezzi pubblici è opportuno consultare le corse locali in base all’orario di visita. L’organizzazione è a cura dell’associazione promotrice, che cura anche l’allestimento e l’accoglienza dei visitatori.

Giardini e orti condivisi a Bosco Crescenzago (Municipio 2)

Il progetto di Bosco Crescenzago apre i suoi spazi di via San Mamete 64 per una giornata dedicata ai giardini/orti condivisi. L’appuntamento del 14 giugno si svolge dalle 10:00 alle 18:30 offrendo ai cittadini la possibilità di scoprire aree verdi collettive e pratiche di cura partecipata del verde urbano.

Contenuti dell’evento e accessibilità

Durante l’apertura si possono osservare gli orti in funzione, parlare con i gestori e informarsi sulle modalità di partecipazione alle attività. L’iniziativa è inserita nel contesto del Municipio 2 e rappresenta un esempio di come lo spazio pubblico possa essere rigenerato attraverso pratiche condivise. Per raggiungere via San Mamete 64 è consigliabile verificare i percorsi pedonali e i collegamenti di trasporto locale.

Incontri alla Cascina Linterno: percorsi tematici (Municipio 7)

L’Associazione “Amici Cascina Linterno” propone nel pomeriggio del 14 giugno due momenti dedicati a percorsi e approfondimenti: “La via del marmo rosa” e “Ticino waterways trail”. L’evento si svolge in Via Fratelli Zoia 194, nel Municipio 7 con orario dalle 16:00 alle 17:30. L’ingresso è indicato come libero favorendo la partecipazione spontanea.

Temi e fruizione

I due incontri combinano elementi di storia locale, paesaggio e percorsi fluviali: La via del marmo rosa esplora aspetti legati alle materie prime e all’architettura, mentre Ticino waterways trail propone una lettura dei tracciati d’acqua e delle vie d’attraversamento del territorio. Entrambe le proposte sono pensate per un pubblico ampio e si svolgono in una fascia oraria dedicata al confronto e alla scoperta, con possibilità di domande da parte dei partecipanti.

Chi desidera partecipare può pianificare una visita combinando gli orari o concentrandosi sull’iniziativa di maggior interesse.