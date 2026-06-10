Estate al Castello rinnova l'appuntamento estivo nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco con oltre 40 eventi tra concerti, spettacoli, incontri e 25 serate di cinema curate dalla Cineteca Milano, posti riservati per persone con disabilità e collaborazioni con istituzioni culturali cittadine.

Nel cuore di Milano il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco diventa di nuovo il palcoscenico di una rassegna estiva che unisce musica, cinema, teatro e riflessioni pubbliche. L’evento si svolge in un’area capace di ospitare fino a 2.300 spettatori e propone una programmazione pensata per mescolare generi diversi, valorizzare nomi affermati e far emergere nuove voci della scena italiana e internazionale.

La direzione artistica, curata da Federico Russo per il secondo anno consecutivo, costruisce un cartellone trasversale e inclusivo: dal pop raffinato alle arti performative, dai monologhi alle lectio di filosofi e studiosi, fino a una rassegna cinematografica estesa. Molti appuntamenti sono gratuiti o a prezzo ridotto, con attenzione specifica all’accessibilità per persone con disabilità.

Lineup e ospiti principali coinvolti nella programmazione

Il calendario ospita nomi della musica come Paola TurciAlex BrittiNoaCarmen Consoli e Angélique Kidjoaccanto a protagonisti della scena alternativa e del rap come Frankie hi-nrg mc. e personalità del fumetto e della narrazione come Zerocalcare. Sul fronte delle parole e del pensiero si alternano figure come Umberto GalimbertiMassimo CacciariFederico Buffa e Igor Sibaldiche portano conferenze e incontri aperti al pubblico.

Varietà di linguaggi e formati

La proposta artistica non è limitata ai concerti: sono previste serate di stand up comedy curate da realtà come Queer Panic! e The Comedy Club Night, monologhi teatrali, performance di danza e letture sceniche. Il format cerca di favorire la contaminazione tra generi, offrendo al pubblico la possibilità di passare da una band a un incontro filosofico nello stesso luogo.

Programma cinema e collaborazioni istituzionali

Il mese centrale dell’estate prevede una rassegna cinematografica di 25 serate, organizzata dalla Cineteca Milanoche affianca film d’autore a titoli di successo entrati nella memoria collettiva. Tra gli eventi speciali è prevista l’anteprima di una riedizione celebrativa con un titolo storico che rende omaggio a una figura del cinema e della scena teatrale italiana nel centenario della nascita.

La rassegna è il frutto di numerose collaborazioni con istituzioni culturali cittadine: teatri storici come il Teatro Carcano, il Franco Parenti e l’Arcimboldi proseguono parte della loro attività estiva al Castello, mentre scuole di musica e orchestre civiche come la Civica Jazz Orchestra e il Coro dei Civici Corsi di Jazz partecipano con progetti e concerti dal vivo.

Anteprima e appuntamenti speciali

L’apertura comprende un’anteprima con la Civica Jazz Orchestra e il Coro dei Civici Corsi di Jazz con la partecipazione della guest star Enrico Intramentre la chiusura della rassegna estiva è affidata a un’iniziativa con Apple Music che porta performance di artisti emergenti nell’anfiteatro di Apple Piazza Liberty.

Accessibilità, biglietti e organizzazione logistica

La manifestazione garantisce tariffe contenute e diverse serate a ingresso gratuito per favorire la partecipazione più ampia possibile. Per le persone con disabilità sono riservati 21 posti per serata, distribuiti secondo una logistica studiata per garantire la fruizione paritaria degli eventi e con personale dedicato all’accoglienza. In generale la formula punta a coniugare qualità artistica e inclusività.

Oltre ai protagonisti sul palco, il palinsesto coinvolge festival e iniziative cittadine consolidate, oltre a nuove realtà produttive che arricchiscono l’offerta culturale. Il fine è offrire un ricco menu estivo che possa rispecchiare la varietà culturale di Milano, proponendo sia momenti di intrattenimento popolare sia appuntamenti di riflessione e approfondimento.

Chi è interessato a partecipare troverà un calendario articolato con oltre 40 appuntamenti tra musica, comicità, teatro, danza e cinema; per chi cerca solo cinema estivo, il blocco di 25 serate curate dalla Cineteca rappresenta un’occasione per riscoprire pellicole significative all’aperto. L’esperienza complessiva integra performance dal vivoincontri di pensiero contemporaneo e rassegne cinematografiche in uno spazio monumentale accessibile e centrale.