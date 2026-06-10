Autore

Chiara Vimercati vive a Milano e da anni cura le pagine di servizio e "città": orari, biglietti, ZTL, come arrivare e dove parcheggiare. Si è specializzata nelle guide pratiche per chi vive o visita Milano, verificando ogni dato alla fonte (azienda di trasporto locale, Comune, siti dei musei) e indicando sempre quando un'informazione è stata aggiornata. Conosce a fondo Duomo, Castello Sforzesco, Navigli, Brera e i quartieri della città, e racconta Lombardia con attenzione ai dettagli operativi che servono davvero al lettore.