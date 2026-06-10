Le finali scudetto di basket stanno per accendere l’entusiasmo degli appassionati, e quest’anno l’Olimpia Milano e il CUS Milano hanno preparato una sorpresa speciale per gli studenti universitari. Grazie a una convenzione esclusiva, i giovani tifosi potranno vivere l’emozione delle partite in prima persona a prezzi vantaggiosi.
Le partite in programma al Unipol Forum vedranno l’Olimpia Milano affrontare Reggio Emilia in due incontri cruciali. Gli studenti universitari potranno accedere agli eventi con biglietti a 20 euroun’opportunità imperdibile per non perdersi i momenti più intensi della stagione.
Date e orari delle partite
Le partite si svolgeranno in due serate: l’11 giugno e il 13 giugno, entrambe con inizio alle 20:00. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione unica per assistere a partite di alto livello, con l’aggiunta di un’atmosfera elettrica che solo le finali scudetto possono offrire.
Come acquistare i biglietti scontati
Per usufruire della promozione dedicata agli studenti universitari, è necessario seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, è indispensabile utilizzare il codice promo OLIMPIA_UNI durante l’acquisto online sul sito .
Una volta selezionata la partita desiderata, si dovrà inserire il codice promo nella fase di acquisto. Successivamente, sarà possibile scegliere tra la modalità di selezione automatica del posto o quella di scelta manuale e visibilità del posto. In entrambi i casi, è fondamentale selezionare la tariffa “Convenzioni” per beneficiare dello sconto.
Limiti e modalità di acquisto
Ogni transazione consente l’acquisto di un massimo di 4 biglietti per partitautilizzando un singolo badge universitario o il codice online. I biglietti possono essere acquistati sia online che presso la sede dell’Olimpia Milano in Via Giuseppe di Vittorio 6 ad Assagopresentando il badge universitario.
Una volta completata la procedura d’acquisto, i biglietti potranno essere stampati o mostrati direttamente sul proprio smartphone, rendendo l’esperienza di acquisto semplice e conveniente.
Non perdere l’occasione di vivere da vicino l’emozione del basket di alto livello. Con i biglietti scontati per gli studenti universitari, l’Olimpia Milano e il CUS Milano rendono accessibile a tutti l’opportunità di assistere a partite indimenticabili.