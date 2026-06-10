10 Giugno 2026 ☁ 22° Allerta arancione · pioggia · fino 10 Giugno 19:59
Sport

Biglietti scontati per gli studenti: come assistere alle partite dell’Olimpia Milano

L'Olimpia Milano e il CUS Milano offrono biglietti a prezzi speciali per gli studenti universitari in occasione delle finali scudetto. Ecco come acquistare i biglietti e vivere l'emozione del basket in prima persona.

Chiara Vimercati · · 2 min
Biglietti scontati per gli studenti: come assistere alle partite dell’Olimpia Milano

Le finali scudetto di basket stanno per accendere l’entusiasmo degli appassionati, e quest’anno l’Olimpia Milano e il CUS Milano hanno preparato una sorpresa speciale per gli studenti universitari. Grazie a una convenzione esclusiva, i giovani tifosi potranno vivere l’emozione delle partite in prima persona a prezzi vantaggiosi.

Le partite in programma al Unipol Forum vedranno l’Olimpia Milano affrontare Reggio Emilia in due incontri cruciali. Gli studenti universitari potranno accedere agli eventi con biglietti a 20 euroun’opportunità imperdibile per non perdersi i momenti più intensi della stagione.

Date e orari delle partite

Le partite si svolgeranno in due serate: l’11 giugno e il 13 giugno, entrambe con inizio alle 20:00. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione unica per assistere a partite di alto livello, con l’aggiunta di un’atmosfera elettrica che solo le finali scudetto possono offrire.

Come acquistare i biglietti scontati

Per usufruire della promozione dedicata agli studenti universitari, è necessario seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, è indispensabile utilizzare il codice promo OLIMPIA_UNI durante l’acquisto online sul sito .

Una volta selezionata la partita desiderata, si dovrà inserire il codice promo nella fase di acquisto. Successivamente, sarà possibile scegliere tra la modalità di selezione automatica del posto o quella di scelta manuale e visibilità del posto. In entrambi i casi, è fondamentale selezionare la tariffa “Convenzioni” per beneficiare dello sconto.

Limiti e modalità di acquisto

Ogni transazione consente l’acquisto di un massimo di 4 biglietti per partitautilizzando un singolo badge universitario o il codice online. I biglietti possono essere acquistati sia online che presso la sede dell’Olimpia Milano in Via Giuseppe di Vittorio 6 ad Assagopresentando il badge universitario.

Una volta completata la procedura d’acquisto, i biglietti potranno essere stampati o mostrati direttamente sul proprio smartphone, rendendo l’esperienza di acquisto semplice e conveniente.

Non perdere l’occasione di vivere da vicino l’emozione del basket di alto livello. Con i biglietti scontati per gli studenti universitari, l’Olimpia Milano e il CUS Milano rendono accessibile a tutti l’opportunità di assistere a partite indimenticabili.

Autore
Chiara Vimercati
Chiara Vimercati vive a Milano e da anni cura le pagine di servizio e "città": orari, biglietti, ZTL, come arrivare e dove parcheggiare. Si è specializzata nelle guide pratiche per chi vive o visita Milano, verificando ogni dato alla fonte (azienda di trasporto locale, Comune, siti dei musei) e indicando sempre quando un'informazione è stata aggiornata. Conosce a fondo Duomo, Castello Sforzesco, Navigli, Brera e i quartieri della città, e racconta Lombardia con attenzione ai dettagli operativi che servono davvero al lettore.

Milano adesso

ACCADUTO OGGI
Curiosità storiche legate al 10 Giugno

Altre notizie da Milano

Milano

Notizie.it | Milano è la sezione interamente dedicata a Milano di Notizie.it. Tutte le notizie di cronaca, politica, cultura ed eventi sulla città di Milano. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a info@adhubmedia.com