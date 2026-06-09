Dopo un anno trionfale, Nicolas Burdisso lascia il Monza per motivi personali. Scopri il suo toccante messaggio di addio e le novità per il futuro del club.

In un anno che ha visto il Monza tornare in Serie A Nicolas Burdisso ha deciso di lasciare il club per motivi personali. L’argentino, arrivato in Lombardia con l’obiettivo di riportare la squadra in massima serie, ha raggiunto il traguardo e ora torna in Argentina.

La notizia è stata accolta con sorpresa, ma anche con rispetto per la decisione personale del dirigente. Burdisso ha lasciato un segno indelebile nel club, contribuendo in modo significativo al successo della stagione appena conclusa.

Burdisso: un anno di successi e un addio commovente

Nicolas Burdisso ha scritto una lettera strappalacrime per salutare la comunità di AC Monza. “Abbiamo vissuto un anno fantastico. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di tornare in Serie A con una stagione storica. È davvero difficile salutarvi”, ha scritto l’argentino.

Burdisso ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al successo del Monza, dalla dirigenza ai giocatori, passando per i tifosi. “A Monza ho trovato uno straordinario gruppo umano con cui lavorare”, ha aggiunto, esprimendo gratitudine verso Beckett Layne Ventures, la presidente Lauren Crampsie e Mauro Baldissoni.

Il futuro del Monza senza Burdisso

Con l’addio di Burdisso, il Monza si trova ora a dover cercare un nuovo direttore sportivo. Il nome più caldo è quello di Frederic Massara, in uscita dalla Roma. Massara ha un’esperienza passata con Mauro Baldissoni, l’attuale AD del Monza, e insieme avevano scelto Eusebio Di Francesco come allenatore.

Nel frattempo, Paolo Bianco, l’allenatore del Monza, ha deciso di rimanere al club. Bianco, scelto da Galliani e Bianchessi su consiglio di Max Allegri, ha ancora due anni di contratto e sembra intenzionato a continuare il percorso iniziato con Burdisso.

Paolo Bianco: la scelta di rimanere

Paolo Bianco ha deciso di rimanere al Monza, rinunciando alle lusinghe di importanti piazze di Serie B. “Bianco rinuncia

Bianco ha due anni di contratto ancora in essere, in scadenza al 30 giugno 2028. Nonostante le voci di un possibile addio, le parti hanno deciso di continuare insieme, su basi e presupposti solidi.

Il Monza ora guarda al futuro, con l’obiettivo di consolidarsi in Serie A. La partenza di Burdisso rappresenta un cambiamento significativo, ma il club sembra pronto a affrontare questa nuova sfida con determinazione e fiducia.