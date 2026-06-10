Durante il primo quadrimestre 2026, Catalano NCC ha registrato un aumento del 100% delle prenotazioni durante eventi come le Olimpiadi Invernali e la Milano Design Week, con l'80% del fatturato proveniente da clienti aziendali

Milano, giugno 2026 — La mobilità aziendale nella città meneghina sta vivendo una trasformazione radicale. Catalano NCC, operatore specializzato in Noleggio Con Conducente per professionisti e aziende, ha pubblicato i dati operativi del primo quadrimestre 2026, rivelando un boom di prenotazioni durante i principali eventi internazionali.

Con un aumento del 100% delle richieste durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e la Milano Design Week, l’azienda ha visto l’80% del proprio fatturato provenire da clienti corporate. Un segnale chiaro di come la domanda di servizi di trasporto executive stia evolvendo nella città lombarda.

Eventi internazionali e impatto sulla mobilità

Il primo quadrimestre 2026 è stato caratterizzato da due mega-eventi che hanno avuto un impatto significativo sulla mobilità urbana milanese. Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, tenutesi a febbraio, hanno generato un indotto economico di 5,3 miliardi di euromentre la Milano Design Week di aprile ha attratto oltre 800.000 presenze da 167 Paesi.

Questi eventi hanno portato a un raddoppio delle richieste di transfer aeroportuali e disposizioni orarie rispetto alla media del periodo. Un fenomeno che ha spinto le aziende a cercare soluzioni di trasporto sempre più flessibili e sostenibili.

Il caro carburante e la ricerca di certezze

Parallelamente, il prezzo del diesel ha superato i 2,04 euro al litro, con un rincaro del 24% su base annua. Questo aumento ha spinto le aziende a cercare soluzioni di trasporto con costi certi e pianificabilievitando le oscillazioni del prezzo del carburante.

La risposta di Catalano NCC: tariffe fisse e flotta ibrida

Di fronte a questo scenario, Catalano NCC ha consolidato la propria offerta di tariffe fisse concordate per la clientela corporate, permettendo alle aziende di pianificare i costi di mobilità senza subire le oscillazioni del prezzo del carburante.

L’azienda ha inoltre investito nel rinnovo della flotta con veicoli ibridi di ultima generazione, rispondendo alla crescente richiesta di soluzioni in linea con le policy ESG delle aziende.

«Le aziende non cercano più semplicemente un passaggio, ma un partner che garantisca puntualità, certezza dei costi e sostenibilità. Il raddoppio delle richieste durante gli eventi internazionali conferma che il servizio NCC strutturato è diventato uno strumento di produttività, non un lusso», affermano da Catalano NCC.

Prospettive future: Fashion Week e GP di Monza

Per l’autunno 2026, Catalano NCC prevede un ulteriore incremento della domanda in corrispondenza della Milano Fashion Week (22-28 settembre) e del Gran Premio d’Italia a Monza. L’azienda stima una crescita del 65% delle prenotazioni rispetto alla settimana tipo.

La Milano Fashion Week, con un indotto stimato oltre 240 milioni di euro, e il Gran Premio d’Italia, con 350.000 presenze attese, rappresentano due ulteriori opportunità per il settore del Noleggio Con Conducente.

Catalano NCC, con una flotta di veicoli ibridi e autisti professionisti, è pronta a rispondere alla crescente domanda di servizi di trasporto per aziende, professionisti e privati, gestendo trasferimenti aeroportuali (Malpensa, Linate, Orio al Serio), disposizioni orarie e logistica per eventi.