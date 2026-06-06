Tre idee per colmare buchi nella rete metropolitana di Milano (Arco della Pace, Ortica, Bovisa) e il rischio che i fondi non spesi per lo Skymetro di Genova vengano riallocati a progetti milanesi come la Metro 5

La rete metropolitana di Milano continua a crescere, ma esistono punti della città che rimangono scoperti nonostante l'alto flusso di persone e le trasformazioni urbane in corso. Tre aree in particolare — Arco della PaceOrtica e Bovisa — vengono spesso indicate come candidate naturali per nuove fermate. Parallelamente, la decisione di Genova di non procedere con lo Skymetro ha aperto uno scenario in cui risorse pubbliche non impegnate potrebbero essere riallocate a interventi inseriti nelle graduatorie nazionali, tra cui la Metropolitana 5 di Milano.

Questo articolo riunisce le ipotesi progettuali che riguardano le tre aree milanesi e sintetizza le conseguenze che la liberazione di fondi dal progetto genovese potrebbe avere sul piano dei finanziamenti. L'analisi prende in esame il tracciato proposto, i nodi di interscambio previsti e gli impatti sulla mobilità locale, mantenendo un approccio neutro e focalizzato sui fatti noti.

Progetto stazione Arco della Pace: una linea trasversale da Cadorna al Gallaratese

La proposta che riguarda l' Arco della Pace immagina una nuova linea metropolitana con origine a Cadornaipoteticamente numerata M7che intercetterebbe le attuali M1 e M2. Il tracciato suggerito passerebbe sotto il Parco Sempione con una fermata in corrispondenza dell'arco del Cagnola, riducendo i minuti di cammino per turisti e residenti e collegando direttamente aree dedicate a eventi, locali e spazi verdi. Proseguendo verso ovest, la linea collegherebbe il Gallaratese e incrocierebbe la M5realizzando così un nuovo asse trasversale che integra quadranti nord-occidentali oggi non serviti direttamente dalla rete sotterranea.

Vantaggi d'interscambio e uso del suolo

Una fermata all'Arco della Pace aumenterebbe le opportunità di interscambio tra flussi turistici e pendolari, oltre a decongestionare le fermate perimetrali attuali. Dal punto di vista urbanistico, portare la metropolitana sotto il parco impone valutazioni su cantieristica e tutela del verde, ma offrirebbe un collegamento diretto a uno dei nodi culturali più usati della città.

Diramazione della M4 per raggiungere Ortica e Rubattino

Per l' Ortica la soluzione progettuale più caldeggiata è una biforcazione della M4 a partire da Argonne, che piegherebbe verso nord-est servendo prima Ortica e poi l'area del Rubattino. Questa porzione di città è interessata da significative trasformazioni urbane, con progetti dedicati a funzioni culturali e produttive, come la futura sede dei laboratori destinati al Teatro alla Scala. Allungando la linea verso Segrate e Milano 2 si otterrebbe inoltre un collegamento diretto con l'aeroporto di Linatepotenzialmente migliorando l'accessibilità dell'est milanese.

Ruolo della M4 e infrastrutture esistenti

Sfruttare parte dell'infrastruttura già prevista per la M4 ridurrebbe costi e tempi rispetto a un progetto completamente ex novo. La diramazione permetterebbe di portare il servizio metropolitano in quartieri oggi serviti principalmente da autobus e tram, favorendo la rigenerazione dei tessuti urbani e facilitando i collegamenti casa-lavoro per i nuovi poli produttivi.

Derivazione della M3 verso Bovisa: nodo universitario e tecnologico

La Bovisa è già un centro universitario e tecnologico di rilievo per Milano, ma resta collegata soprattutto da ferrovie suburbane e regionali. Una proposta concreta è la deroga della M3 da Maciachini verso ovest, con fermata al campus del Politecnico e alla stazione di Bovisa. Questo prolungamento creerebbe un nodo di scambio tra metropolitana, rete ferroviaria e la futura metrotranvia nord in costruzione, offrendo un collegamento diretto e rapido con il centro città a studenti, ricercatori e aziende.

Impatto sulla mobilità di studenti e imprese

L'arrivo della metropolitana favorirebbe la mobilità pendolare e potrebbe sostenere lo sviluppo di cluster tecnologici, abbassando i tempi di percorrenza e migliorando l'accesso ai servizi. Il progetto richiede però studi di fattibilità su costi, tratta e integrazione con le linee ferroviarie esistenti per massimizzare il beneficio collettivo.

Il caso Genova: fondi Skymetro e possibile riallocazione verso Milano

La decisione di non procedere con lo Skymetro a Genova ha liberato cifre ingenti: si parla di centinaia di milioni che non saranno spesi secondo i piani iniziali. Parte di queste risorse, una volta restituite o riassegnate, potrebbe essere destinata a progetti presenti nelle graduatorie nazionali. Tra gli interventi che potrebbero ricevere attenzione figura la Metropolitana 5 di Milano, che potrebbe beneficiare di un apporto finanziario inatteso.

È importante ricordare che ogni riallocazione richiede il rispetto delle procedure nazionali: nuovi progetti devono ripartire dall'iter di valutazione e concorrere nelle graduatorie, con tempi e priorità stabiliti dagli organismi competenti. Quanto accaduto a Genova mette però in evidenza come le decisioni locali di investimento possano avere ricadute oltre i confini regionali, influenzando la pianificazione delle infrastrutture in altre città.