Un giovane corriere è stato vittima di una brutale aggressione a Cinisello Balsamo. Dopo aver subito il furto del suo furgone, è stato picchiato e investito dai malviventi in fuga.

Un giovane corriere di 25 anni ha vissuto un incubo durante il suo turno di lavoro a Cinisello Balsamo. Il 4 giugno 2026, mentre era alla guida del suo Iveco Daily biancoè stato vittima di una brutale aggressione che lo ha lasciato in gravi condizioni.

L’incidente ha avuto luogo nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:40, in via Casignolo, una zona periferica della città. Il giovane, dopo essere stato derubato del suo veicolo, è stato picchiato e successivamente investito dai malviventi in fuga. Le sue condizioni sono critiche e attualmente si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, il corriere è stato seguito da un gruppo di malviventi che lo hanno aggredito mentre si accostava per effettuare una consegna. I banditi lo hanno trascinato fuori dal furgone, picchiato e poi lo hanno investito durante la fuga. Le indagini sono ancora in corso per determinare se l’investimento sia stato volontario o accidentale.

Il furgone rubato è stato abbandonato in via Casignolo, una strada senza uscita che termina in aperta campagna. I malviventi, resisi conto di non poter proseguire la loro fuga, hanno abbandonato il veicolo e sono scappati a piedi. Non è ancora chiaro se abbiano rubato merce o denaro dal furgone.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri stanno conducendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili. Le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero fornire informazioni cruciali sull’inizio dell’inseguimento e sul numero dei complici coinvolti.

Le condizioni del corriere sono critiche, con traumi al torace e all’addome. Le sue dichiarazioni, una volta che si sarà ripreso, potranno essere fondamentali per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nel frattempo, le autorità stanno cercando testimoni oculari che possano fornire ulteriori informazioni.

La zona dell’incidente

Via Casignolo, dove è avvenuto l’incidente, si trova nella periferia di Cinisello Balsamo, dopo l’area industriale e il sottopassaggio di viale Brianza. La strada è parzialmente chiusa da alcuni jerseyrendendola una via senza uscita. Questo ha costretto i malviventi ad abbandonare il furgone e a fuggire a piedi.

Le indagini sono ancora in corso e le autorità stanno lavorando per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto. Nel frattempo, la comunità locale è in allarme e si spera che i responsabili vengano presto identificati e portati alla giustizia.