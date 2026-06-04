Scopri i prezzi medi di benzina e gasolio a Milano questa settimana, con il confronto nazionale e le variazioni settimanali

A Milano, il prezzo medio della benzina self-service è di 1,931 euro al litro, leggermente inferiore alla media nazionale di 1,936 euro. Anche il gasolio segue la stessa tendenza, con un costo di 1,998 euro al litro, contro i 1,997 euro della media italiana.

Rispetto alla scorsa settimana, i prezzi dei carburanti a Milano non hanno registrato variazioni, mantenendosi stabili su entrambi i fronti. La benzina rimane a 1,931 euro al litro, così come il gasolio a 1,998 euro al litro.

Analizzando il contesto territoriale, Milano si posiziona nella fascia media per quanto riguarda i prezzi dei carburanti, con una differenza del -0,26% rispetto alla media nazionale. Questo significa che i prezzi praticati nella città sono allineati a quelli del resto del Paese, senza particolari sconti o sovrapprezzi.

I dati sono forniti da MIMIT — Osservaprezzi carburanti. La differenza di prezzo tra gasolio e benzina a Milano è di 0,067 euro a favore della benzina.