L'Università degli Studi di Milano ha analizzato gli spostamenti di oltre 65 mila studenti e addetti, confermando la centralità del <strong>trasporto pubblico</strong> mentre emergono criticità su <strong>sicurezza percepita</strong>, accessibilità e collegamenti con alcune sedi periferiche.

I dati raccolti dall’Università degli Studi di Milano per il Piano degli Spostamenti Casa-Università 2026/2026 offrono un ritratto dettagliato delle modalità di movimento quotidiano di oltre 65 mila persone tra studenti e personale. Lo studio mette in luce una netta preferenza per i mezzi pubblicicon più dell’80% della comunità accademica che fa affidamento su treni, metropolitane e autobus per raggiungere le sedi universitarie.

Accanto a questo dato complessivamente positivo, l’analisi segnala però alcune criticità concrete: la sicurezza percepita sui mezzi e alle fermate, problemi di accessibilità per certe sedi decentrate e la necessità di migliorare i collegamenti con le aree periferiche della città.

Preferenze di spostamento: il peso dei mezzi pubblici tra studenti e personale

Secondo il piano 2026/2026, la grande maggioranza degli spostamenti quotidiani verso l’università avviene tramite trasporto pubblico. Questo trend riflette sia l’offerta infrastrutturale di Milano sia scelte individuali orientate alla sostenibilità e all’efficienza. L’uso prevalente di metropolitane, treni regionali e linee di superficie è un indicatore importante per la pianificazione urbana e per le politiche di mobilità, perché si traduce in flussi concentrati nei nodi di interscambio e in richieste specifiche di capacità di trasporto nelle ore di punta.

Percezione della sicurezza: un problema ricorrente tra gli intervistati

Un elemento emergente dall’indagine è l’aumento del tema della sicurezza percepita. Molti membri della comunità accademica hanno espresso preoccupazioni inerenti sia alla sensazione di protezione personale a bordo dei mezzi, sia alla qualità e all’illuminazione delle fermate e dei percorsi pedonali adiacenti. Questo aspetto non sempre coincide con indicatori oggettivi di rischio, ma influisce comunque sulle scelte di viaggio e sulla qualità percepita della vita urbana, richiedendo interventi mirati.

Differenze tra sedi centrali e sedi periferiche

Le criticità relative alla sicurezza sono più marcate nelle sedi decentrate, dove i collegamenti con il resto della città risultano meno frequenti o meno diretti. In queste aree si evidenzia anche un bisogno superiore di servizi di accesso come piste ciclabili protette, percorsi pedonali illuminati e fermate integrate con sistemi di informazione in tempo reale. Il dato complessivo sulle abitudini di spostamento aiuta a individuare i punti in cui concentrare interventi di miglioramento.

Implicazioni per la pianificazione e infrastrutture

La fotografia scattata dall’Università contiene elementi utili per le amministrazioni e gli operatori del trasporto: la forte domanda di mezzi pubblici richiede capacità adeguata nelle fasce orarie di maggiore affluenza e attenzione ai collegamenti con le sedi periferiche, mentre le preoccupazioni sulla sicurezza percepita sottolineano l’importanza di interventi di manutenzione, illuminazione e presidio degli spazi. La combinazione di dati quantitativi e valutazioni soggettive rende evidente la necessità di misure integrate per mantenere l’attrattività del trasporto pubblico.

Numeri e contestualizzazione

Il piano 2026/2026 prende in esame oltre 65 mila persone della comunità universitaria e riporta che più dell’80% utilizza i servizi pubblici per gli spostamenti casa-università. Queste cifre, unite alle segnalazioni sulla safety percepita, rappresentano dati concreti su cui basare valutazioni di policy e investimenti infrastrutturali.

Il documento dell’Università è uno strumento che può orientare scelte mirate per migliorare la qualità degli spostamenti e la tutela delle persone che ogni giorno frequentano l’ateneo. I risultati confermano il ruolo centrale del trasporto pubblico a Milano ma richiamano anche l’attenzione su aspetti pratici e percepiti che incidono sulla mobilità quotidiana.