Il campione di tennis Jannik Sinner ha trascorso la giornata al San Raffaele di Milano per esami programmati dopo il crollo fisico a Parigi.

Il mondo del tennis è in attesa di novità riguardo alla salute di Jannik Sinner, il numero uno al mondo che ha recentemente subito un crollo fisico durante il Roland Garros. L’altoatesino ha trascorso gran parte della giornata di lunedì 8 giugno 2026 all’ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a una serie di accertamenti medici programmati.

L’obiettivo degli esami è comprendere meglio le cause del malore che ha costretto Sinner al ritiro durante la sfida contro Juan Manuel Cerundolo. Il campione, che aveva iniziato la partita con un vantaggio di due set, ha dovuto arrendersi al quinto set, un episodio che ha lasciato molti interrogativi sulla sua condizione fisica.

Gli esami al San Raffaele e il ritorno agli allenamenti

Sinner è arrivato in mattinata al San Raffaele accompagnato dal professor Alberto Zangrillo. Gli esami, considerati necessari per approfondire le condizioni del giocatore, non hanno evidenziato situazioni allarmanti. Il campione ha lasciato l’ospedale nel tardo pomeriggio, apparendo tranquillo ma senza rilasciare dichiarazioni alla stampa.

La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì a Montecarlo. Sinner, dopo alcuni giorni di riposo in Sardegna, aveva inizialmente programmato di recarsi al JMedical di Torinoma ha poi optato per il San Raffaele, ritenuto più adatto per gli esami clinici necessari.

Le scelte future e l’obiettivo Wimbledon

Dopo la delusione di Parigi, Sinner punta a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo, ha deciso di saltare i tornei sull’erba di preparazione, come Halle e il Queensconcentrandosi esclusivamente sullo Slam inglese.

Il malore di Sinner ha suscitato grande interesse anche a livello internazionale. Alcuni media spagnoli hanno definito l’episodio una notizia bombasottolineando come il caldo possa aver giocato un ruolo determinante nel crollo fisico del campione.

Con gli esami conclusi e i risultati rassicuranti, Sinner può ora concentrarsi sulla preparazione per Wimbledon, con l’obiettivo di tornare a competere al massimo livello e riconquistare il titolo di campione.