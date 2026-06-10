La doppia sfida tra Olimpia Milano e Reyer Venezia mette in scena un duello tra la squadra più titolata d’Italia e la formazione lagunare che torna in finale dopo sette anni; ecco numeri, date e protagonisti da seguire

La conclusione del campionato italiano di basket 2026/2026 arriva con una sfida che unisce tradizione e sorpresa: Olimpia Milano la società con il maggior numero di scudetti nella storia del paese, affronterà l’Umana Reyer Venezia tornata in finale dopo un percorso che ha sorpreso molti addetti ai lavori. La serie metterà a confronto due progetti diversi: da una parte una rosa costruita per competere anche in Eurolega dall’altra una squadra che ha saputo ribaltare i pronostici e che in pochi anni ha rimodellato il suo ruolo nel basket italiano.

Il confronto non è solo sportivo ma anche statistico: per la prima volta la Reyer giocherà la gara per lo scudetto proprio contro l’Olimpia, mentre Milano porta in dote decenni di successi nazionali e una continuità nelle finali che la rende favorita, anche per il vantaggio del campo nelle prime due partite.

Calendario, sedi e copertura televisiva della finale

La serie è programmata al meglio delle cinque gare con le prime due partite (e l’eventuale gara-5) in programma all’Unipol Forum di Assago. Il calendario ufficiale prevede: Gara 1 giovedì 11 giugno 2026 alle ore 20:00, Gara 2 sabato 13 giugno 2026 alle ore 20:00, Gara 3 martedì 16 giugno 2026 alle ore 20:00 al Palasport Taliercio. Le eventuali gare 4 e 5 sono previste giovedì 18 giugno al Taliercio e domenica 21 giugno a Milano, con orari da definire. Tutte le partite saranno trasmesse in chiaro su Cielo e in diretta sulle piattaforme sportive che detengono i diritti.

Oltre al palcoscenico delle partite, la qualificazione alla finale ha garantito alla Reyer l’accesso alla Supercoppa Italiana in programma alla Nova Arena di Tortona il 19 e 20 settembre 2026.

Precedenti storici e bilancio degli scontri

I confronti tra le due formazioni raccontano una storia sbilanciata: nei 113 incroci totali l’Olimpia ha largamente il vantaggio, ma la Reyer è cresciuta negli ultimi anni fino a vincere scudetti nel 2017 e nel 2019. A livello territoriale i numeri mostrano come Milano domini gli scontri casalinghi, mentre a Venezia il gap è meno marcato. È comunque la prima volta che queste due squadre si giocano il titolo nazionale in una finale scudetto, anche se si erano già affrontate più volte in semifinali e in altre competizioni nazionali come Supercoppa e Coppa Italia.

Un dato significativo riguarda l’antagonismo recente nel panorama del campionato: negli ultimi anni le eliminazioni ai playoff della Virtus Bologna erano spesso opera dell’Olimpia, ma la Reyer è riuscita a interrompere equilibri consolidati eliminando i campioni in carica nella semifinale che ha spalancato la strada verso questa finale.

Dettagli sui precedenti in competizioni ufficiali

Tra semifinale di Coppa Italia, Supercoppa e playoff, i due club si sono incontrati ripetutamente in contesti diversi: alcuni incroci sono avvenuti in campo neutro, altri nelle rispettive arene. Il bilancio complessivo è favorevole a Milano, ma i confronti recenti mostrano come la Reyer abbia ridotto il divario competitivo con scelte di roster e allenatore che hanno dato risultati concreti.

Protagonisti, record individuali e ruoli chiave

Sul fronte milanese emergono figure con esperienza in finali: Shavon Shields arriva a questa serie con un palmarès personale ricco di apparizioni nelle finali scudetto e con statistiche che lo collocano tra i leader storici per punti, canestri segnati e minuti giocati nelle gare decisive. Shields può scalare ulteriori classifiche storiche in questa finale, avvicinandosi o superando primati di leggenda del basket italiano.

Altri giocatori di rilievo da seguire sono Pippo Ricci al suo quinto appuntamento con la partita decisiva in pochi anni, e Stefano Tonut che affronta la sua ex squadra e porta con sé l’esperienza di precedenti trionfi sia con la Reyer sia con l’Olimpia. Anche Diego Flaccadori sarà un elemento da tenere d’occhio, alla sua quarta finale dopo esperienze in maglie diverse.

Le dinamiche di serie metteranno in luce il valore del fattore campo soprattutto nelle prime due gare a Milano dove il tifo e l’atmosfera possono condizionare ritmo e intensità. Dall’altra parte Venezia cercherà di sfruttare il proprio orgoglio e la capacità di adattamento mostrata durante i playoff per ribaltare le attese.