A Rozzano il 9 giugno è stato scoperto il corpo di un uomo di 45 anni all'interno di un'auto parcheggiata in via Carducci. Polizia Locale, Carabinieri della Compagnia di Corsico, soccorsi della Croce Viola e altri enti sono intervenuti. Gli accertamenti includono il tempo di permanenza nel veicolo stimato in 24-48 ore e la ricostruzione degli ultimi spostamenti.

Nel tardo pomeriggio del 9 giugno a Rozzano è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 45 anni all’interno di un’auto parcheggiata in via Carducci. La scoperta ha richiesto l’intervento congiunto di più enti: la Polizia Locale i Carabinieri della Compagnia di Corsico e i soccorsi sanitari, tra cui la Croce Viola e il servizio 118. La situazione ha attirato l’attenzione dei residenti e ha avviato una serie di accertamenti per chiarire le circostanze del ritrovamento.

Interventi sul posto e prime verifiche

La segnalazione è giunta al numero di emergenza 112 da un passante che aveva notato una persona immobile all’interno della vettura. Sul posto sono arrivati agenti della Polizia Locale e i Carabinieri della Compagnia di Corsico mentre il personale sanitario della Croce Viola e del 118 ha eseguito le valutazioni mediche. In alcuni momenti le operazioni sul posto hanno visto la collaborazione dei Vigili del Fuoco e dell’Agenzia di Tutela della Salute per agevolare i soccorsi e consentire le attività di verifica.

All’arrivo dei soccorsi il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo: era stato trovato sdraiato sui sedili posteriori dell’abitacolo. I rilievi iniziali non hanno evidenziato segni manifesti di violenza nell’immediato, ma gli investigatori hanno precisato che ogni ipotesi resta aperta fino a quando non saranno completati gli accertamenti tecnici e medico-legali.

Tempi di permanenza nel veicolo e dinamica del parcheggio

Tra gli elementi che gli inquirenti stanno approfondendo figura il tempo di permanenza del corpo all’interno dell’auto. Le prime verifiche indicano che il veicolo potrebbe essere rimasto nello stesso punto per un periodo stimato tra le 24 e le 48 ore prima del ritrovamento. Questo aspetto è ritenuto rilevante per ricostruire la sequenza degli eventi e stabilire con maggiore precisione l’ora del decesso.

È inoltre oggetto di accertamento la scelta del luogo in cui l’auto era parcheggiata: secondo le verifiche la vettura ostruiva parzialmente l’accesso a una strada senza uscita, pur essendo presente nelle vicinanze un’area di parcheggio più agevole. Gli investigatori cercano

Identificazione e riferimenti anagrafici

La vittima è un uomo di 45 anni che, nelle prime informazioni raccolte, risulterebbe residente nel Cremonese o in località riconducibili alla stessa area. L’identificazione è stata possibile attraverso i documenti rinvenuti all’interno del veicolo. I Carabinieri stanno procedendo con tutte le verifiche necessarie per informare i familiari e per completare il quadro investigativo.

Esame medico-legale e prossimi accertamenti

Per chiarire le cause della morte e individuare il momento esatto del decesso sarà fondamentale l’esame del medico legale. Le attività di autopsia e gli esami tossicologici, se disposti, potranno fornire elementi determinanti. Nel frattempo, gli accertamenti sul veicolo, sull’area circostante e sulle eventuali tracce utili proseguono con attenzione da parte delle forze dell’ordine.

I Carabinieri della Compagnia di Corsico hanno avviato la ricostruzione degli ultimi spostamenti dell’uomo e stanno raccogliendo testimonianze, immagini e dati che possano contribuire a chiarire ogni aspetto. Rimane al momento in corso l’attività investigativa per accertare se vi siano circostanze che possano escludere o confermare il coinvolgimento di terzi o altre ipotesi.

La vicenda ha suscitato apprensione tra i residenti della zona di via Carducci a Rozzano, dove gli operatori hanno lavorato per diverse ore prima che l’area tornasse alla normalità. Ulteriori aggiornamenti dipenderanno dai risultati degli accertamenti degli enti coinvolti e dall’esito dell’esame medico-legale.