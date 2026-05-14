Droga nascosta nello pneumatico: arresto in via Padova a Milano

Scopri come il fiuto del nucleo cinofilo ha permesso il ritrovamento di dosi pronte per la vendita e l'arresto di un trentenne a Milano

Il pomeriggio del 14/05/2026 si è chiuso con un’operazione significativa per la sicurezza di zona in via Padova, a Milano. Nel corso di un servizio di controllo del territorio la Polizia Locale ha notato uno scambio sospetto e ha proceduto al fermo del presunto pusher: un uomo di 30 anni, cittadino egiziano, ritenuto responsabile di attività di spaccio.

L’intervento ha avuto luogo intorno alle 17.10 e ha portato immediatamente a verifiche più approfondite grazie al tempestivo coordinamento tra pattuglie e nucleo operativo.

La dinamica osservata dagli agenti è stata rapida ma decisiva: il sospettato è stato colto mentre cedeva una dose a una persona identificata come acquirente di nazionalità italiana. Dopo il fermo, le forze dell’ordine hanno esteso i controlli con l’ausilio del nucleo cinofilo antidroga, una risorsa determinante per rintracciare nascondigli non immediatamente visibili. Questa fase investigativa ha rivelato elementi che hanno trasformato il fermo in un sequestro con accuse più gravi, lasciando sul terreno prove materiali dello scambio illecito.

L’arresto e il materiale sequestrato

Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno identificato il 30enne e hanno proceduto a una perquisizione approfondita che ha coinvolto anche il controllo del veicolo in sosta nella zona. Grazie al fiuto dei cani è stato scoperto un nascondiglio ricavato all’interno di uno pneumatico dell’auto: al suo interno sono stati trovati circa 8 grammi di cocaina, già suddivisi in otto dosi pronte per la vendita, e circa 12 grammi di hashish. Il quantitativo e la suddivisione hanno fatto propendere gli inquirenti per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio, aggravata dalla modalità di occultamento.

Denaro e responsabilità

Durante le verifiche personali il trentenne è stato trovato anche in possesso di 380 euro in contanti, somma che gli agenti hanno ritenuto provento dell’attività illecita e che è stata pertanto sequestrata. Per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa formale di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le autorità hanno inoltre segnalato la posizione dell’acquirente come assuntore, attestando così l’operazione come un episodio di micro-spaccio avvenuto in pieno giorno in un’area urbana frequentata.

Il ruolo del nucleo cinofilo e le tecniche investigative

Il successo dell’operazione è stato in larga parte merito del nucleo cinofilo, il quale ha permesso di individuare il nascondiglio nello pneumatico, una scelta di occultamento che testimonia l’adattamento delle tattiche di spaccio agli ambienti urbani. L’uso dei cani antidroga è una prassi consolidata nelle attività di contrasto allo spaccio: il loro olfatto specializzato consente di rilevare sostanze occultate in spazi ristretti o camuffati, accelerando i tempi investigativi e riducendo i margini per la dispersione delle prove.

Impatto operativo

Le modalità di occultamento individuate mostrano come il mercato illegale sfrutti soluzioni apparentemente ordinarie per nascondere la droga; allo stesso tempo, l’intervento dimostra come la sinergia tra pattuglie di strada e unità specializzate sia cruciale per neutralizzare queste pratiche. L’episodio in via Padova conferma l’importanza delle tecniche integrate di controllo del territorio e della capacità di risposta immediata della Polizia Locale di Milano.

Altre operazioni nella stessa serata

La giornata operativa della Polizia Locale non si è limitata a questo caso: intorno alle 19.30 gli agenti hanno arrestato anche un altro sospetto per un episodio diverso, un 27enne islandese fermato per furto aggravato in una farmacia di viale Jenner. L’uomo era stato visto da un dipendente dell’esercizio mentre si allontanava con prodotti per il dimagrimento; la refurtiva, del valore di circa 140 euro, è stata recuperata e la dinamica confermata dalle immagini del sistema di videosorveglianza.

Questi interventi ravvicinati in aree diverse della città evidenziano la continua attività di presidio delle forze dell’ordine e il contrasto sia allo spaccio sia ai reati contro il patrimonio. Le autorità continuano le indagini per chiarire tutti gli aspetti di entrambe le vicende e per definire i successivi procedimenti giudiziari nei confronti degli arrestati.