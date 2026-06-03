La Polizia Ferroviaria di Milano ha arrestato quattro cittadini irregolari accusati di vendere farmaci soggetti a prescrizione in via Sammartini; sequestrate compresse di Rivotril, Lyrica, Pregabalin e 555 euro in contanti

Un servizio mirato al contrasto dello spaccio ha portato la Polizia Ferroviaria di Milano a interrompere un’attività di vendita illecita di farmaci soggetti a prescrizione. Gli agenti impegnati nelle verifiche hanno riscontrato un intenso via vai in una zona di via Sammartini, circostanza che ha sollecitato controlli più approfonditi mediante osservazione diretta e il riesame delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

Le persone fermate e le accuse

Al termine degli accertamenti gli operatori hanno proceduto all’arresto di quattro cittadini, di nazionalità algerina e marocchina, con età compresa tra i 26 e i 32 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale. I quattro sono stati indagati per detenzione ai fini di spaccio in concorso: l’attività investigativa ha rilevato ripetute cessioni di farmaci soggetti a prescrizione medica, comportamento che configura il reato contestato.

Modalità operative rilevate

Gli agenti hanno documentato con registrazioni e appostamenti numerosi episodi di consegna di confezioni e compresse ai consumatori. L’uso sistematico delle immagini di videosorveglianza ha permesso di collegare i movimenti osservati in strada ai soggetti poi fermati, e di identificare anche alcuni acquirenti. Questo approccio investigativo ha evidenziato come, nell’occasione, lo spaccio riguardasse farmaci normalmente prescritti da medici e non sostanze tradizionalmente associate al mercato della droga.

Sequestri e prove raccolte

Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno rinvenuto diverse confezioni e numerose compresse di medicinali che richiedono una prescrizione medica per la vendita al pubblico. Tra i principi attivi e i nomi commerciali segnalati figurano Rivotril, Lyrica e Pregabalin, oltre ad altri prodotti analoghi. A corredo delle prove è stata sequestrata la somma di 555 euro in contanti, ritenuta frutto dell’attività di cessione illecita.

Il valore delle prove

La presenza contemporanea di farmaci, confezioni riconoscibili e denaro contante ha consolidato il quadro indiziario: gli elementi raccolti sono stati ritenuti sufficienti per disporre gli arresti. Il materiale sequestrato, corredato dalle immagini di videosorveglianza e dalle testimonianze raccolte durante i fermi, costituisce la base per le successive fasi dell’indagine e per l’eventuale prosecuzione del procedimento giudiziario.

Implicazioni e reazioni

L’operazione sottolinea il ruolo della videosorveglianza e dei servizi di osservazione nel contrasto ai reati legati alla vendita illecita di farmaci. Le autorità hanno evidenziato come la diffusione di medicinali senza controllo medico rappresenti un rischio sanitario, oltre che un illecito penale: la commercializzazione in strada di prodotti destinati a pazienti con prescrizione può favorire abusi e mettere a rischio la salute pubblica.

Prospettive investigative

Al momento gli arrestati sono in carico alla Polizia di Stato e l’indagine proseguirà per chiarire eventuali forniture e collegamenti più ampi. Sarà importante verificare se l’attività fosse limitata al gruppo fermato o se facesse parte di una rete più estesa, nonché accertare la provenienza delle confezioni e la regolarità dei canali di approvvigionamento.