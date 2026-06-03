Il deputato Emanuele Pozzolo è rimasto coinvolto in un'uscita di strada il 2 giugno 2026 nel Biellese: nessun ferito grave, ma l'etilometro ha segnato un valore doppio rispetto ai limiti e la dinamica richiama il tema delle condizioni della superstrada

Nel pomeriggio del 2 giugno 2026 l’onorevole Emanuele Pozzolo ha perso il controllo del proprio veicolo su un tratto di superstrada nel Biellese, terminando la corsa oltre il guardrail. L’incidente, avvenuto mentre il parlamentare guidava da Cossato verso il capoluogo, non ha coinvolto altri mezzi: Pozzolo è uscito autonomamente dall’abitacolo e non ha riportato lesioni gravi.

La dinamica dell’incidente e gli interventi sul posto

Secondo le ricostruzioni rese note dalle forze dell’ordine, la vettura del deputato è uscita dalla carreggiata nel tratto di accesso alla superstrada all’altezza di Villanova Biellese (segnalato anche il vicino svincolo per Vigliano Biellese in alcune ricostruzioni). Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e il personale sanitario del 118 per i primi accertamenti, oltre alla polizia stradale che ha eseguito i rilievi e le verifiche di rito.

Condizioni meteo e possibili cause

Al momento dell’incidente si segnalavano condizioni di maltempo: il parlamentare ha spiegato di aver subito un fenomeno di aquaplaning a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Le autorità però mantengono le indagini aperte per chiarire la dinamica completa e valutare tutte le variabili, inclusa la segnaletica e lo stato dell’asfalto in quel tratto.

Accertamenti e conseguenze amministrative e penali

In seguito all’incidente l’onorevole Pozzolo è stato sottoposto all’alcoltest: le apparecchiature in dotazione alla polizia stradale hanno rilevato un tasso alcolemico che, secondo i rilievi, risulterebbe circa il doppio del limite consentito dalla normativa. Per questo motivo la patente del parlamentare è stata ritirata in via precauzionale dalle forze dell’ordine, mentre la posizione potrà evolvere con contestazioni formali e provvedimenti penali a seguito degli esiti degli accertamenti.

Profili giudiziari e precedenti

La vicenda va ad aggiungersi a un quadro personale già segnato da criticità giudiziarie: nel ottobre 2026 Pozzolo era stato condannato in primo grado a un anno e tre mesi per porto abusivo di armi, con sospensione condizionale della pena, in relazione a un episodio verificatosi nella notte di Capodanno del 2026 a Rosazza, durante il quale una persona era rimasta ferita da uno sparo. Quella vicenda aveva portato anche a forti ripercussioni politiche.

Dimensione politica e reazioni

Il deputato, già espulso da Fratelli d’Italia nel maggio 2026, è ora membro di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci. È prevedibile che l’episodio riapra il dibattito pubblico sia nella sfera politica sia sui media locali e nazionali, dove i fatti saranno analizzati in relazione alla responsabilità individuale dei rappresentanti pubblici e alle aspettative di comportamento che si richiedono a chi ricopre incarichi istituzionali.

Il tema delle infrastrutture locali

Oltre agli aspetti giudiziari e personali, l’incidente mette in evidenza il tema più generale della sicurezza stradale nel Biellese. Il tratto interessato è stato descritto come particolarmente problematico da alcuni testimoni e dalle cronache locali: la combinazione di pioggia, scarsa visibilità e caratteristiche della carreggiata è al centro delle preoccupazioni, con richieste di verifiche sulla manutenzione e sulla segnaletica.

Manutenzione e prevenzione

Esperti e amministratori locali potrebbero essere chiamati a valutare interventi di prevenzione, come il miglioramento del drenaggio delle acque, il rifacimento dell’asfalto o l’installazione di dispositivi di sicurezza aggiuntivi. Il confronto tra responsabilità individuali e fattori ambientali è destinato a occupare parte del dibattito pubblico nei giorni successivi.

In attesa degli ulteriori accertamenti della polizia stradale e degli eventuali sviluppi giudiziari, la vicenda di Pozzolo rimane sotto osservazione per la sovrapposizione tra questioni personali, controllo delle condizioni di guida e criticità infrastrutturali. Ogni nuovo elemento emerso dalle indagini contribuirà a chiarire la sequenza esatta dei fatti e le conseguenze per il deputato.