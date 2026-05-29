Milano celebra il 2 giugno 2026 con cerimonie ufficiali, ingressi gratuiti nei musei, eventi all'aperto e iniziative pubbliche come la proiezione dal Quirinale e feste all'Idroscalo. Scopri dove andare e cosa prenotare per la giornata.

Milano si prepara a dedicare il 2 giugno 2026 a una serie di appuntamenti pubblici che uniscono memoria istituzionale e offerte culturali e ricreative per tutta la cittadinanza. La giornata unisce momenti solenni, aperture straordinarie di luoghi istituzionali e un ventaglio di eventi diffusi: dai festival all’aperto alle attività per famiglie, fino a proposte per chi preferisce una gita fuoriporta.

Cerimonie istituzionali e appuntamenti in centro

La mattina del 2 giugno 2026 prende il via la sequenza ufficiale con la solenne cerimonia dell’alzabandiera in piazza duomo, in programma dalle ore 10 (lo schieramento dei reparti sarà visibile dalle ore 9). La cerimonia vede la partecipazione di unità militari e forze dell’ordine e sarà accompagnata dalla musica della Fanfara interforze del presidio militare di Milano. È un momento pensato per la collettività, con possibilità di assistere alle formazioni in piazza.

Aperture straordinarie di Palazzo Marino

Parallelamente, Palazzo Marino apre le sue porte al pubblico dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 19:30). In Aula consiliare è allestita una mostra che documenta le prime elezioni amministrative del dopoguerra e la campagna per il referendum istituzionale del 1946, con materiali legati al primo voto delle donne: un percorso che collega la storia locale a quella nazionale. Dalle 10 alle 14:30 sono previste visite guidate curate dai volontari del Fai con ingresso da piazza San Fedele (prenotazione su fondoambiente.it).

Cultura gratuita e mostre aperte in città

In occasione della Festa della Repubblica i musei e i luoghi della cultura statali aderiscono con ingresso gratuito, un’occasione ideale anche in caso di maltempo. Tra le sedi che partecipano ci sono la Pinacoteca di Brera, Palazzo Citterio, il Cenacolo Vinciano (previa prenotazione) e le Gallerie d’Italia in piazza Scala. Anche i musei civici come il museo del novecento e la Gam offrono accessi liberi, così come Palazzo Reale e la Triennale con le loro mostre temporanee.

Proposte per famiglie e laboratori

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia programma attività dedicate ai più piccoli per diversi giorni, con laboratori interattivi e visite guidate: tra le novità figura il Toti Submarine Escape, un escape game ambientato all’interno di un reperto storico. Le Gallerie Leonardo propongono percorsi che approfondiscono l’opera e l’ingegno di Leonardo da Vinci, utili a trasformare la giornata in un’esperienza didattica.

Eventi all’aperto, festival e offerte ricreative

La parte più vivace della giornata è distribuita tra spazi all’aperto e appuntamenti diffusi: all’Idroscalo si tiene la giornata finale dello Spritz Social Fest (10-23) con stand gastronomici, musica live, auto sportive in esposizione e la possibilità di degustare numerose varianti dello spritz. Sempre all’Idroscalo sono operative strutture come il Kora Beach Club e l’Idro Beach Punta Dell’Est, pronte ad accogliere chi cerca relax e sport acquatici.

Concerti, spettacoli e rassegne

La scena musicale della giornata include il concerto al Cortile d’onore di Palazzo Marino: alle 16:30 si esibisce la Banda musicale della Polizia locale e alle 18 la Fanfara del Comando di Squadra Aerea. In serata, a partire dalle 21, il Cortile ospita la proiezione in contemporanea con il Quirinale de “I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum“, un evento voluto dalla Presidenza della Repubblica trasmesso in diretta su Rai Uno.

Altre attività: fiere, piscine e iniziative solidali

A Rho continua l’anteprima estiva di Artigiano in Fiera, un’esperienza che riunisce oltre mille artigiani di più di 50 paesi tra artigianato, design e piazze del gusto. Per chi cerca refrigerio, molte piscine aprono le vasche esterne: i Bagni Misteriosi rendono disponibile la piscina esterna dalle 10 alle 18, è attiva la vasca esterna della piscina Lampugnano e diversi stabilimenti dell’Idroscalo propongono servizi da beach club.

Pranzo solidale e gite nei dintorni

Tra le iniziative sociali spicca il pranzo solidale organizzato dai frati della Chiesa Rossa alle 12:30 in via Chiesa Rossa 55; il menù è a offerta minima di 20 euro e la prenotazione è richiesta entro il 31 maggio via mail a fra.mauro@missioni.org. Per chi desidera allontanarsi, festival come il Big Bang Music Fest a Nerviano o le proposte dei parchi acquatici nei dintorni offrono alternative per una gita fuoriporta.

In sintesi, il 2 giugno 2026 a Milano combina momenti istituzionali e un ricco calendario di iniziative culturali, ricreative e solidali: un’opportunità per partecipare alle celebrazioni pubbliche o scegliere tra musei, concerti e attività all’aperto.