Un quadro della situazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali in Lombardia: numeri sulle strutture, posti letto, liste d'attesa e i costi che gravano sulle famiglie, con focus su dati territoriali come quelli dell'area di Milano e della Brianza.

La crescente popolazione anziana della Lombardia sta mettendo sotto pressione il sistema delle Residenze Sanitarie Assistenziali. Con quasi due milioni e quattrocentomila persone over 65 nella regione, la richiesta di posti in struttura supera ormai l’offerta disponibile, generando attese prolungate e costi che spesso ricadono interamente sulle famiglie.

Questo articolo analizza i numeri generali, illustra l’impatto economico sui nuclei familiari e mette in luce differenze territoriali, con un focus sui dati relativi all’area di Milano e alla Brianza.

Il contesto demografico e l’offerta di posti

La Lombardia ospita una quota rilevante di anziani rispetto alla popolazione totale: gli over 65 rappresentano circa un quarto dei residenti. A fronte di questo invecchiamento, il sistema delle RSA conta un numero significativo di strutture e posti letto: in termini regionali si registrano circa 738 strutture con quasi 69.000 posti letto complessivi. Nonostante l’aumento nell’offerta, la capacità ricettiva non è sufficiente a soddisfare la domanda reale.

Capacità vs domanda

La crescita dei posti letto non è riuscita a tenere il passo con l’incremento della popolazione anziana. Le cifre sulle liste d’attesa sono eloquenti: si è passati da circa 70.000 persone in attesa a valori prossimi ai 122.000 in pochi anni. Questo squilibrio produce attese che possono durare mesi o anni, con conseguenze dirette sulla qualità dell’assistenza che le famiglie riescono a garantire.

Liste d’attesa: numeri, territori e logiche di accesso

Le liste d’attesa non sono uniformi sul territorio: alcune aree urbane e sub-urbane registrano concentrazioni più alte di persone in attesa. Nell’area metropolitana di Milano, ad esempio, circa 18.000 persone risultano in attesa di un posto in struttura. Anche in territori limitrofi come la Brianza i dati mostrano una rete di strutture numerosa ma con liste spesso rilevanti.

Il caso della Brianza

Nel territorio della Brianza sono censite decine di residenze: l’elenco ufficiale include oltre 60 strutture distribuite tra province e comuni limitrofi. Qui si riscontra una varietà di rette e di servizi, con alcune RSA dotate di nuclei Alzheimer e altre che offrono posti per cure generali. Nonostante la presenza di molte strutture, le liste d’attesa in diversi casi rimangono consistenti, segnalando che la semplice disponibilità di posti non risolve il problema dell’accesso rapido e mirato.

Il peso economico sulle famiglie

Uno degli aspetti più rilevanti è l’andamento delle rette mensili: la tariffa media per un posto in RSA supera i 2.300 euro al mese, mentre la pensione media di molti anziani si aggira tra i 1.300 e i 1.400 euro. Questa forbice crea una situazione in cui le famiglie sono spesso costrette a integrare la pensione del congiunto per coprire le spese, oppure a scegliere strutture più distanti o con servizi ridotti.

Scelte e sacrifici delle famiglie

Per far fronte alla spesa, molte famiglie ricorrono a soluzioni pratiche come il trasferimento temporaneo di risorse, il lavoro part-time per un caregiver familiare o la scelta di strutture con rette più contenute ma ubicate lontano dal luogo di residenza. Queste scelte hanno impatti sociali ed emotivi: parenti costretti a percorrere decine di chilometri per raggiungere una struttura, oppure anziani inseriti in ambienti non ideali per la continuità assistenziale.

Conseguenze e possibili linee d’intervento

La situazione attuale solleva questioni organizzative e politiche: come bilanciare l’ampliamento dell’offerta con la sostenibilità economica per le famiglie? Quali interventi sono necessari per ridurre le liste d’attesa e migliorare l’equità di accesso? Alcune ipotesi in discussione includono politiche di finanziamento mirate, incentivi per l’ampliamento dei posti letto pubblici e forme di controllo delle rette nelle strutture convenzionate.

Un approccio efficace dovrebbe considerare sia l’aumento della disponibilità di posti letto, sia il potenziamento dei servizi domiciliari e delle reti di assistenza territoriale, strumenti che possono alleggerire la pressione sulle RSA rendendo più flessibile la presa in carico degli anziani con bisogni meno intensi.

Ruolo delle istituzioni e del privato sociale

Le istituzioni regionali e locali hanno un ruolo centrale nel coordinamento della risposta: definire criteri di priorità, monitorare le liste e sostenere le famiglie più fragili sono interventi indispensabili. Allo stesso tempo, il mondo del privato sociale e le cooperative possono contribuire con modelli innovativi di assistenza e con la gestione di servizi intermedi tra domiciliare e residenziale.

In assenza di soluzioni strutturali immediate, molte famiglie continueranno a fare i conti con attese lunghe e costi elevati. Una risposta sostenibile richiede un mix di investimenti, regolazione delle tariffe convenzionate e sviluppo di servizi alternativi per garantire dignità e continuità assistenziale agli anziani lombardi.