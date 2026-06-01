Tre appuntamenti a giugno al Sabor Catalan di Corsico offrono degustazioni, musica dal vivo e un aperitivo culturale dedicato a Gaudí per vivere l'atmosfera spagnola vicino ai Navigli.

Nel cuore di Corsico, a due passi dai Navigli, il ristorante Sabor Catalan propone un ciclo di eventi pensati per evocare il fascino di Barcellona. Oltre al servizio abituale — cena alla carta dal martedì al sabato e il pranzo domenicale — la programmazione di giugno include tre serate a tema che uniscono gastronomia, musica e cultura.

Gestito dai fratelli Olivi, di origini parzialmente catalane, il locale si propone come punto di riferimento per chi vuole assaporare piatti tipici spagnoli senza allontanarsi dalla città. Le iniziative in calendario mirano a creare esperienze conviviali e tematiche, adatte sia ai curiosi della cucina iberica sia a chi cerca un evento diverso per le serate estive.

Degustazione: Birra & Sole (martedì 16 giugno)

Il primo appuntamento è la serata “Birra & Sole“, in programma martedì 16 giugno. Si tratta di una degustazione strutturata in cinque abbinamenti: cinque tapas ciascuna accompagnata da una birra artigianale selezionata per richiamare i profumi e la leggerezza dell’estate. L’evento è condotto da Serena Coppola, sommelier AIS, che guiderà i partecipanti attraverso note agrumate, freschezza e contrasti di sapore.

Formato e costi

La formula prevede la successione dei piatti e delle birre in abbinamento, studiata per esaltare le caratteristiche organolettiche di ogni portata. Il costo di partecipazione è di 25 euro a persona; per chi desidera qualche dettaglio in più, il personale del ristorante fornirà informazioni su ogni etichetta e sui criteri di accostamento.

Tapas Day: festa e musica dal vivo (giovedì 18 giugno)

Giovedì 18 giugno il Sabor Catalan celebra il Tapas Day con una serata che mette al centro la condivisione del cibo. Oltre alla possibilità di ordinare dalla carta, verranno proposti fuori menù speciali dedicati alle tapas, pensati per essere gustati in compagnia e accompagnati da carrellate di sangria e bevande spagnole.

Musica e intrattenimento

La colonna sonora dell’evento sarà fornita da Frank Commisso, artista già noto alle serate del locale, che porterà brani e performance in grado di animare la serata. L’atmosfera punta a ricreare il clima festoso delle piazze spagnole, con un ritmo che favorisce l’interazione tra commensali. È consigliata la prenotazione per chi desidera assicurarsi un tavolo.

Aperitivo d’arte: un omaggio a Gaudí (domenica 21 giugno)

La rassegna di giugno si conclude domenica 21 giugno con un Aperitivo d’Arte dedicato ad Antoni Gaudí, in occasione del centenario della sua scomparsa. L’iniziativa combina un talk culturale al tramonto con un aperitivo a base di tapas e vino, offrendo un incontro informale dove parlare di architettura e paesaggio urbano.

Contenuti e ospiti

La conversazione sarà condotta dalle storiche dell’arte Maddalena Mongera e Francesca Radaelli, che prenderanno spunto da maxi stampe raffiguranti Park Güell e Casa Batlló. L’intento è quello di raccontare la poetica dell’architetto attraverso curiosità e aneddoti, rendendo l’argomento accessibile anche a un pubblico non specialistico. L’evento è patrocinato dal Comune di Corsico.

Informazioni pratiche e prenotazioni

Per partecipare ai singoli appuntamenti è possibile prenotare direttamente al locale. Il ristorante si trova in Via Gramsci, 11, Corsico (MI); il numero per informazioni e prenotazioni è 0249634019. Sul sito ufficiale www.saborcatalan.com sono disponibili ulteriori dettagli sui menù e sulla programmazione completa.

Le serate sono pensate per valorizzare gli elementi tipici della cultura gastronomica catalana e per offrire esperienze diverse: dalla scoperta sensoriale delle birre artigianali agli eventi musicali, fino al dialogo culturale sul patrimonio architettonico di Gaudí. Partecipare significa non solo mangiare bene, ma anche immergersi in un piccolo viaggio tra sapori e storie.