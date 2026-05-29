Guida pratica agli appuntamenti del ponte del 2 giugno a Milano: mercati floreali, teatro diffuso, concerti ska punk, villaggio open air all'Idroscalo e l'ingresso gratuito nei musei statali per la Festa della Repubblica

Il ponte che termina a inizio giugno trasforma Milano in una piccola festa urbana: due giorni di mercato e spettacolo ai Bagni Misteriosi, appuntamenti musicali fuori porta a Parco Tittoni, un villaggio open air all’Idroscalo e l’occasione di visitare i musei statali a ingresso gratuito per la Festa della Repubblica. Questo articolo mette in fila gli eventi principali, con orari, luoghi e qualche suggerimento pratico per sfruttare al meglio il tempo libero in città.

Mercati, festival e appuntamenti in piscina

Ai Bagni Misteriosi, nel cortile del Teatro Franco Parenti in via Pier Lombardo 14, sabato 30 e domenica 31 maggio torna una festa che unisce fiori, artigianato e spettacolo. Il giardino ospita 52 stand dedicati a piante, vintage e design, con proposte per grandi e piccoli; il bistrot a bordo piscina serve brunch, merenda e aperitivi. La programmazione serale include serate con musica dal vivo: sabato 30 maggio, dalle 21:00, un omaggio a Ornella Vanoni con il soprano Carmen Giannattasio e coreografie acquatiche delle Sincronette Water Ballet, mentre domenica 31 maggio, alle 21:00, va in scena un rito di primavera coreografato da Luciana Savignano e 70 danzatori di DanceHaus Susanna Beltrami. I biglietti per gli spettacoli serali sono acquistabili sul sito del Teatro Franco Parenti.

Per chi va con la famiglia

La festa ai Bagni Misteriosi è pensata per tutte le età: nel programma ci sono incursioni teatrali, musica e attività ludiche. Se viaggiate con bambini portate abbigliamento comodo e controllate gli orari delle attività per non perdere gli spettacoli pomeridiani e serali.

Musica dal vivo e serate al Parco Tittoni

Il Parco Tittoni a Desio è un punto di riferimento per le serate live nei dintorni di Milano. Venerdì 29 maggio e nel weekend seguente il cartellone spazia dal pop al punk, con eventi che vanno dai tributi agli 883 alla scena ska punk. Tra gli appuntamenti segnaliamo la serata tributo agli 883 con la Max Mania Band (29 maggio) e la presenza storica degli Shandon sabato 30 maggio, per una serata che celebra oltre trent’anni di ska punk italiano. Domenica 31 maggio propone un mix familiare con grigliate, spettacoli per bambini e vibrazioni reggae con Vito War.

Biglietti e indicazioni

I concerti al Parco Tittoni prevedono una formula con prevendite e casse serali; i prezzi variano da evento a evento. Il parco è raggiungibile anche in treno (linee regionali), una buona opzione per evitare problemi di parcheggio. Verificate gli orari di apertura e le promozioni sul sito ufficiale del Parco Tittoni.

Idroscalo: villaggio open air e Spritz Social Fest

Dal 30 maggio al 2 giugno l’Idroscalo si trasforma in un villaggio dedicato all’aperitivo e alla socialità: lo Spritz Social Fest propone dj set, food truck, mercatini e mercati serali, con ingresso gratuito. È una soluzione ideale per chi cerca un’atmosfera estiva vicino all’acqua, godendosi tramonti e musica all’aperto per l’intero ponte del 2 giugno.

Cosa mettere in programma

Portate con voi una coperta o una sedia pieghevole per i momenti di relax serali, controllate la programmazione dei dj set e scegliete i food truck in base alle preferenze gastronomiche: l’offerta è molto varia, dalla cucina di strada ai cocktail dedicati.

Musei aperti a ingresso gratuito il 2 giugno

In occasione della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno i musei statali aderiscono all’iniziativa con ingresso gratuito. A Milano partecipano la Pinacoteca di Brera (Via Brera 28, ore 8:30-19:15; prenotazione online obbligatoria) e Palazzo Citterio (Via Brera 12, stesso orario). Anche le Gallerie d’Italia in Piazza Scala aprono gratuitamente (ore 9:30-19:00), con informazioni al numero 800 167619. Se avete in mente una visita, prenotate dove necessario per evitare code e pianificate l’itinerario per sfruttare al meglio la giornata.

Altri eventi e suggerimenti per il week-end

Il weekend include anche il Festival del Libro Ucraino a Villa Scheibler (30-31 maggio), il FringeMI Festival con centinaia di spettacoli diffusi in 17 quartieri e la presentazione del libro illustrato Maestra! Gli orologi si sono sciolti! al Museo Bagatti Valsecchi venerdì 29 maggio alle 18:30. Per chi cerca gite fuori porta ci sono proposte a breve distanza come escursioni al Lago d’Iseo, passeggiate nei parchi briantei o itinerari in bicicletta fuori città.

Se volete approfondire orari e biglietti consultate i siti ufficiali degli organizzatori e, se necessario, prenotate in anticipo. Con il calendario fitto del ponte, pianificare brevi pause e spostamenti è la chiave per non perdere gli eventi migliori e godersi appieno l’atmosfera di Milano in avvio d’estate.